Tres anys d'obres al túnel de Rubí. El pas reduït de trens de mercaderies conviurà amb els treballs
El transport internacional de mercaderies trigarà uns tres anys a poder-se desenvolupar amb normalitat. Després que es tallés la circulació fa dues setmanes, la setmana passada s’hi van executar treballs d’emergència, però, tal com informa el diari “Ara”, cal una renovació més profunda d’aquest túnel, que va ser inaugurat als anys vuitanta per desviar fora de Barcelona les mercaderies que procedeixen del port o bé de la frontera francesa.
Adif va licitar les obres de millora per més de 23 milions d’euros l’any passat, però segueixen pendents d’adjudicació. La companyia ha explicat que des d’ara i fins a l’any 2029, els treballs conviuran amb el pas reduït de combois de mercaderies, així com els de Rodalies de l’R8.
La principal afectació començarà la setmana vinent. Des de dimecres i fins al mes de maig, la circulació entre Rubí i Castellbisbal es farà per via única. També es faran talls a les dues vies entre dimecres i diumenge, a les nits. Els trens no hi circularan entre les 0.30 i les 10.30 hores.
Incidència
Després d’aquesta primera fase de treballs i fins al mes de maig de l’any 2029, la incidència en els horaris de circulació serà menor. Seguiran els talls nocturns a les dues vies entre Castellbisbal i Rubí, però serà només durant cinc hores al dia, de 0.30 a 5.30, també entre dimecres i diumenge.
La quota ferroviària de mercaderies arriba només al 4%, encara molt lluny del 18% que demanen les institucions europees.