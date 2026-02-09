Es reparen diverses fuites d’aigua a Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls s’ha encarregat de la reparació de diverses fuites d’aigua detectades al carrer de Llevant a causa de l’aparició d’una escletxa al paviment que presentava una evolució progressiva. \r\n\r\nSegons ha explicat el consistori, davant la incidència, s’ha posat en marxa una actuació tècnica per determinar-ne l’origen i ha encarregat un diagnòstic especialitzat sobre l’estat de les canonades. La inspecció s’ha dut a terme mitjançant un dispositiu robotitzat amb càmera, que ha permès analitzar l’interior de la claveguera. L’estudi de les imatges ha descartat que la fuita tingués l’origen en aquesta infraestructura. \r\n\r\nRestablir el funcionament\r\n\r\nLes comprovacions posteriors han permès localitzar el problema en diverses escomeses d’aigua que donaven servei a diferents habitatges del carrer. Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., responsable del servei d’abastament, està executant la reparació. L’empresa ha intervingut per restablir el funcionament de la xarxa. \r\n\r\nL’Ajuntament de Viladecavalls ha afegit que aviat es preveu la realització de noves cates per confirmar l’estat de les conduccions i assegurar que no hi hagi noves fuites. L’Ajuntament manté el seguiment constant de l’actuació per garantir el bon servei i la seguretat.\r\n