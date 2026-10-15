Comencen les obres del camí escolar de la Floresta

L’Ajuntament de Sant Cugat iniciarà els pròxims dies les obres d’adequació del nou camí escolar entre el pont del Diari i l’Escola La Floresta. El projecte es farà realitat amb més de tres anys de retard i té l’objectiu de reforçar la seguretat dels desplaçaments a peu i en bicicleta fins al centre educatiu. L’actuació, amb un pressupost de 1.294.371,23 euros, permetrà habilitar un itinerari d’uns 950 metres i té un termini d’execució previst de vuit mesos.
El projecte preveu la construcció d’una vorera contínua d’uns tres metres d’amplada per facilitar els desplaçaments dels infants i les famílies. El recorregut també incorporarà nou arbrat, enllumenat i bancs per millorar el confort i la qualitat de l’espai públic.
El nou camí escolar s’estructurarà en dos trams diferenciats, amb solucions adaptades a les característiques de cada sector. En el primer, entre el pont del Diari i la carretera de Vallvidrera, la circulació dels vehicles passarà a ser de sentit únic descendent. En aquest sentit, els vehicles i les bicicletes compartiran la calçada, mentre que en sentit ascendent s’habilitarà un carril bici segregat.
El segon tram, entre la carretera de Vallvidrera i l’Escola La Floresta, donarà continuïtat al model ja executat al camí de Can Pagan. En aquest sector, la nova vorera tindrà un acabat de sauló sòlid, amb la voluntat d’integrar el recorregut en l’entorn.
Els primers treballs se centraran en la implantació de l’obra i en l’execució d’una nova xarxa de clavegueram entre el carrer de Can Llobet i el pont del Diari. Aquesta fase inicial es desenvoluparà al llarg de deu setmanes i es dividirà en tres etapes per reduir les afectacions al veïnat.
La primera tindrà una durada aproximada de quatre setmanes i comprendrà el tram entre el carrer de Can Llobet i l’encreuament del carrer Margarit amb el carrer Nou de la Floresta. La segona, també de quatre setmanes, continuarà fins a l’encreuament amb l’avinguda de l’Estació. Finalment, la tercera fase, prevista per a dues setmanes, completarà els treballs fins al pont del Diari.
Restriccions de trànsit
Durant aquesta primera fase, l’Ajuntament garantirà el pas dels vianants, però restringirà la circulació de vehicles als accessos del veïnat. En funció de l’evolució de les obres, també es podran produir limitacions puntuals d’accés als guals privats situats dins dels trams afectats.
El consistori ha anunciat que informarà els residents del calendari d’execució i de les afectacions previstes en les fases posteriors. Les restriccions i els canvis de mobilitat es comunicaran també mitjançant cartells informatius als portals i als guals afectats.
La millora d’aquest camí és una reivindicació històrica de la Floresta. El projecte va rebre l’aprovació inicial del ple municipal el febrer del 2022 i el vistiplau definitiu el juliol del mateix any.