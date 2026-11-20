L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha sortit al pas de les crítiques de l’alcalde del municipi veí de Sant Cugat, que ha definit com a “inacceptable” el desenvolupament de més de mil habitatges a la zona de la Pelleria -limítrof entre els dos municipis-. En un comunicat, el govern de Cerdanyola diu que “únicament” ha traslladat a la Generalitat la documentació per començar l’anàlisi ambiental d’una proposta privada, la qual se situa en uns terrenys deslligats de la trama urbana i propers al barri Can Magí de Sant Cugat. Al mateix temps, recorda que el municipi té “plena autonomia competencial” per estudiar i impulsar alternatives de planejament urbanístic dins el seu terme sense haver de consensuar-ho prèviament amb municipis veïns.
Després de les crítiques de l’alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), l’Ajuntament de Cerdanyola ha sortit a donar la seva versió de la controvèrsia d’una futura construcció de més de mil pisos a la Pelleria. El consistori, governat pel PSC, especifica que ha enviat a l’òrgan ambiental de la Generalitat la documentació d’Avanç de planejament i també el Document Inicial Estratègic (DIE), presentats en el marc d’una iniciativa privada.
Explica que traslladar aquests documents és un tràmit perquè la Generalitat “pugui començar a analitzar les alternatives plantejades, identificar-ne els possibles efectes ambientals i territorials, i determinar quins estudis cal fer”. “Traslladar aquesta documentació a la Generalitat no significa aprovar un projecte, donar llum verda a la construcció d’un nou barri ni acceptar els paràmetres urbanístics que s’hi plantegen”, emfatitza el consistori, que assegura que “no és pertinent” que l’alcalde de Sant Cugat hagi presentat com a decisió presa “allò que ara és només una proposta en una fase molt preliminar”.
Plena competència
L’Ajuntament de Cerdanyola remarca que té “plena competència” per definir l’urbanisme del municipi i defensa que aquesta “no està condicionada a l’obtenció del consentiment previ dels municipis veïns”. Apunta que Sant Cugat té dret a presentar les seves consideracions, però l’avisa: “Això no li atorga capacitat de veto sobre decisions que corresponen a Cerdanyola”.
El consistori demana diferenciar “el dret de Sant Cugat a expressar les preocupacions i la pretensió d’haver de consensuar qualsevol iniciativa”, i demana “respecte mutu” a les competències de cada municipi. Alhora, garanteix que afrontarà tot el procés urbanístic de la construcció d’un miler de pisos privats “amb responsabilitat, transparència i respecte institucional, vetllant pels interessos de la ciutat i de la seva ciutadania.
L’Ajuntament de Cerdanyola recorda que el desenvolupament de la Pelleria és un àmbit que té l’origen en les determinacions del Programa d’Actuació Metropolitana 1988-1992.