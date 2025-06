Demanen doblar la freqüència de trens de la línia R8

Diversos responsables polítics, encapçalats per l’alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia, a més de set municipis amb estació de la línia R8 de Rodalies, han enviat una carta conjunta a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per sol·licitar l’augment de freqüència dels trens que transiten per aquesta línia, que actualment passen cada hora. La comunicació ha estat una iniciativa de l’Ajuntament perpetuenc, a la qual s’han afegit Sant Cugat, Rubí, Castellbisbal, Granollers, Montmeló, Mollet del Vallès i Martorell.

Els consistoris demanen a la consellera que estableixi “un calendari d’execució concret amb la màxima brevetat possible” perquè l’R8 es converteixi “en un veritable servei públic de transport ferroviari adaptat a les necessitats de la ciutadania, dins d’una estratègia global de lluita contra el canvi climàtic i els alts índexs d’accidentalitat a l’AP-7”.

Els ajuntaments recorden a la missiva que la Generalitat va anunciar el juny del 2022, durant la inauguració de l’estació Santa Perpètua-Riera de Caldes, que “en pocs mesos s’incrementaria la freqüència de pas en aquesta línia, passant a 30 minuts, però no ha estat així”.