La zona blava de Terrassa serà gratuïta entre el 2 i el 23 d'agost

La zona blava serà gratuïta a la ciutat amb l'arribada del mes d'agost. A partir del diumenge 2 d'agost i fins al dia 23 del mateix mes, aparcar a la zona blava de Terrassa no tindrà cap cost. Durant aquest període, els parquímetres i les aplicacions de pagament de l'aparcament regulat deixaran de funcionar a tota la ciutat, una mesura que busca unificar criteris i evitar confusions entre els conductors.
El consistori pren un any més aquesta decisió per la davallada de l'activitat econòmica i de la demanda d'estacionament durant l'estiu. Tot i que habitualment la zona blava garanteix una gestió eficient perquè limita l'estacionament de llarga durada i afavoreix la rotació de vehicles per fer compres o tràmits ràpids, la reducció de la mobilitat a l'agost permet posar aquests espais al servei de tota la ciutadania de manera lliure.
Atenció ciutadana i serveis socials
Més enllà de l'aparcament, els serveis municipals també modifiquen els seus horaris per adaptar-se a les necessitats de l'estiu. L'oficina d'atenció ciutadana de la plaça Didó obrirà de dilluns a dijous des de les 8.30 fins a les 15 hores, mentre que els divendres i les vigílies de festius tancarà a les 14.30 hores. El telèfon 010 estarà actiu de dilluns a dijous de 8 a 15 hores, i els divendres i vigílies de festius fins a les 14.30 hores. Tot i que aquests horaris d'estiu es mantenen fins al 30 de setembre, les oficines dels districtes estaran tancades de forma excepcional durant tot el mes d'agost.
Per la seva banda, els serveis socials i el servei de ciutadania i migracions oferiran una atenció reduïda a l'agost, de dilluns a divendres entre les 9 i les 14 hores, per garantir el suport a les persones vulnerables. El servei de polítiques de gènere obrirà els dies laborables de 8 a 14 hores.
Biblioteques i mercats municipals
Les biblioteques públiques no fan vacances i actuaran com a refugis climàtics per combatre les altes temperatures. Fins al 5 de setembre, estaran obertes de dilluns a divendres des de les 16 fins a les 20 hores. La Biblioteca Central ampliarà aquest horari obrint també els matins i els dissabtes de 9 a 14 hores, mentre que la resta de biblioteques de districte obriran només un matí a la setmana entre les 9.30 i les 13.30 hores. En canvi, els equipaments i centres cívics tancaran les portes de l'1 al 31 d'agost per la poca demanda registrada durant aquestes dates.
Pel que fa als mercats de la Independència i de Sant Pere, atendran la clientela tots els matins d'estiu, però tancaran les tardes de juliol i agost. El mercat del Raval tancarà a les 15 hores els divendres 24 i 31 de juliol, i també el 7, el 14 i el 21 d'agost. Finalment, el mercadal de l'avinguda de Béjar obrirà sense excepció cada dimecres de 9 a 13 hores.