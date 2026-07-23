Una nena de 17 mesos és reanimada després d'ofegar-se a la piscina de Can Trias

Una nena de 17 mesos ha estat reanimada amb èxit aquest matí després d'ofegar-se a la piscina municipal de Can Trias, al terme municipal de Viladecavalls. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que els fets han tingut lloc cap a les 12 del migdia, quan la menor, que es trobava amb els seus pares, ha patit un ofegament mentre era dins l'aigua. Ha estat atesa d'urgència pel socorrista de la instal·lació, que li ha practicat les maniobres de reanimació cardiopulmonar després que la criatura hagués entrat en aturada cardiorespiratòria. La ràpida actuació ha permès recuperar-li el pols abans de l'arribada dels serveis d'emergència.
Un cop estabilitzada, i després de l'arribada dels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), la nena ha estat traslladada a l'Hospital MútuaTerrassa perquè fos avaluada i quedés en observació.
Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors durant l'estiu. Si s'observa que una persona té dificultats dins l'aigua o es troba malament, cal avisar immediatament el servei de socorrisme o trucar al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida.
També recomanen no deixar mai sols els infants quan siguin al mar, a la piscina o a prop de l'aigua; evitar una exposició prolongada al sol i mantenir una bona hidratació; no banyar-se si no es troba bé o se sent cansament; respectar sempre el color de la bandera i les indicacions dels socorristes, i practicar les activitats aquàtiques únicament en zones habilitades i amb les mesures de seguretat adequades.