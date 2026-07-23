El Trencalòs de l’Eseiaat aconsegueix el millor resultat de la seva història i torna a l’elit mundial

El Trencalòs Team de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC ha signat aquest estiu la millor actuació de la seva història en l'àmbit de l'aeromodelisme universitari. L'equip terrassenc s'ha proclamat subcampió de l'Xtra Challenge, la competició estatal de referència, i ha tornat, quatre anys després, a disputar l'Air Cargo Challenge, considerada la cita internacional més prestigiosa de construcció de vehicles aeris no tripulats (UAV).
El segon lloc a l'Xtra Challenge, disputada a Casinos (València), suposa el segon podi estatal consecutiu per al Trencalòs Team. Els estudiants de la UPC van competir amb el prototip CuaVarrada, un avió de 2,3 metres d'envergadura i un pes màxim d'enlairament de 5,5 quilograms, amb el qual van sumar 716 punts. Només van ser superats pel Saeta Team, de la Universidad Carlos III de Madrid, que es va imposar amb 795 punts.
La competició plantejava dues missions inspirades en operacions d'ajuda humanitària. En la prova de vol eficient, els equips havien de transportar entre dos i dos quilos i mig de racions d'aliments consumint la mínima energia possible, mentre que la missió urgent consistia a traslladar una farmaciola entre dos punts en el menor temps.
Paral·lelament, el Trencalòs Team també va competir a l'Air Cargo Challenge, celebrada a Stuttgart (Alemanya), fet que suposava el retorn de l'equip terrassenc a aquesta competició internacional després de quatre anys d'absència. Amb el bimotor Minairó, de 3,5 metres d'envergadura, els estudiants de l'Eseiaat es van enfrontar a equips procedents de països com la Xina, els Estats Units o Alemanya, alguns formats per una trentena d'integrants. Finalment, van assolir la vintena posició entre els 34 equips participants.
L'estudiant Lisi Qiu Jansà ha valorat molt positivament l'experiència. "Després de superar el repte que ha suposat participar simultàniament en dues competicions d'alt nivell, estem molt satisfets amb els resultats obtinguts. Ens donen confiança per continuar creixent com a associació, aprendre noves tècniques constructives i seguir desenvolupant tecnologia pròpia", afirma. De cara al futur, l'equip ja treballa amb la vista posada en l'Xtra Challenge 2027 i en l'Air Cargo Challenge 2028, que tindrà lloc a la ciutat italiana d'Udine.
És la primera vegada que el Trencalòs Team afronta simultàniament els dos campionats, una fita que consolida el creixement d'una associació formada íntegrament per estudiants de l'Eseiaat i que continua situant la UPC de Terrassa entre els equips universitaris de referència en l'àmbit de l'enginyeria aeronàutica.