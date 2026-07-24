Un atropellament als FGC de Rubí causa retards al servei entre Terrassa i Sant Cugat

Matí mogut als Ferrocarrils de la Generalitat. A causa de l'atropellament d'una persona al terme municipal de Rubí, el servei de l'S1 que connecta Terrassa amb Barcelona ha patit retards. Concretament, entre les estacions de Terrassa Nacions Unides i Sant Cugat Centre, la freqüència de pas ha estat augmentada fins als 20 minuts, segons ha informat l'operadora catalana a xarxes socials. Aquesta alteració ha durat poc més d'una hora. Al voltant deles 12 hores del matí el servei ha estat normalitzat.\r\n\r\n\r\n\r\n🟢Línia Barcelona-Vallès: servei de trens de la línia S1 (Terrassa) normalitzat. #FGC #Servei https://t.co/lGof0XgAX6\r\n— FGC (@FGC) July 24, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nLa persona atropellada està viva però amb pronòstic greu, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. Han rebut l'avís a les 10:39 del matí i han activat 5 dotacions per rescatar l'accidentat. Encara es desconeix la naturalesa de l'incident i no s'ha proporcionat més informació sobre el centre hospitalari on ha estat traslladada la víctima.\r\n