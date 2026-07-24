Un atropellament als FGC de Rubí causa retards al servei entre Terrassa i Sant Cugat

Terrassa

La persona ha estat traslladada a un hospital amb pronòstic greu

  • Estació FGC Ferrocarrils Terrassa Vallparadís Universitat -

ARA A PORTADA

Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 11:29
Actualitzat el 24 de juliol de 2026 a les 12:10

Matí mogut als Ferrocarrils de la Generalitat. A causa de l'atropellament d'una persona al terme municipal de Rubí, el servei de l'S1 que connecta Terrassa amb Barcelona ha patit retards. Concretament, entre les estacions de Terrassa Nacions Unides i Sant Cugat Centre, la freqüència de pas ha estat augmentada fins als 20 minuts, segons ha informat l'operadora catalana a xarxes socials. Aquesta alteració ha durat poc més d'una hora. Al voltant deles 12 hores del matí el servei ha estat normalitzat.

La persona atropellada està viva però amb pronòstic greu, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat. Han rebut l'avís a les 10:39 del matí i han activat 5 dotacions per rescatar l'accidentat. Encara es desconeix la naturalesa de l'incident i no s'ha proporcionat més informació sobre el centre hospitalari on ha estat traslladada la víctima.

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