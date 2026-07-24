El ple municipal ha aprovat per unanimitat una proposta conjunta del PSC i ERC per elaborar un pla de clima abans de finalitzar l'any que permeti climatitzar totes les escoles públiques de Terrassa. La mesura establirà un calendari d'execució i una estimació econòmica per centre, prioritzant les instal·lacions de titularitat municipal, com ara les escoles bressol, els centres d'educació especial com Fàtima i El Pi o l'escola d'adults La Llar.
L'acord aprovat exigeix, a més, la signatura d'un conveni amb el Departament d'Educació per fixar un marc clar de corresponsabilitat i finançament per a les actuacions als centres d'educació infantil i primària. La intenció és que l'Ajuntament avanci les inversions i, després, pugui demanar al govern català que li retorni els diners.
Tot i el consens final en la votació, el debat ha posat de manifest clares divergències sobre la profunditat de la feina feta fins ara. Des de les files republicanes, el regidor Pep Forn ha reclamat solucions estructurals i ha advertit que les aules actuals no estan preparades per a les onades de calor. "No podem permetre que els nostres alumnes i els professionals d'educació estiguin treballant dintre d'un forn", ha sentenciat.
La redacció del Pla de Confort Ambiental de les Escoles Públiques de Terrassa l'any 2024 ha servit de guia a l'executiu local per establir l'ordre de prioritats en les actuacions de climatització dels centres.
Tanmateix, l'oposició considera que les mesures inicials aplicades pel govern són del tot insuficients. El regidor Forn ha criticat que el document només contemplava "posar ventiladors i quatre tendals als patis", una estratègia que ha descrit textualment com "fer-li pessigolles al problema". En aquest sentit, ha exigit una aposta ferma per l'aerotèrmia i ha recordat que mesures "com plantar 3.000 arbres als carrers" permetrien reduir la temperatura entre 6 i 10 graus. Segons Forn, la nova proposta suposa "un salt qualitatiu que no té res a veure amb el que es venia fent, que era cobrir necessitats immediates i bàsiques".
Aquestes afirmacions han provocat la rèplica contundent de l'equip de govern. La tinenta d'alcalde Meritxell Lluís ha defensat que l'Ajuntament hi destina aquest any 400.000 euros i ha lamentat el to de l'oposició. "Avui amb aquesta proposta no comença res, sinó que ha estat una feina continuada", ha defensat.
Meritxell Lluís ha detallat que ja s'han instal·lat 280 ventiladors en diverses escoles i que, gràcies a una aportació de la Diputació de Barcelona, la xifra superarà els 600 abans de final d'any, a més de programar 20 noves actuacions per instal·lar tendals i executar projectes d'aïllament tèrmic.
Per la seva banda, la regidora d'Educació, Patricia Reche, ha demanat "autocrítica" als grups proposants per no haver pres mesures similars quan governaven. "Quan es construeix un relat que dona a entendre que aquest govern no ha fet res o que ha fet molt poc o inclús es ridiculitza la feina dient que hem posat quatre ventiladors i dos para-sols, crec que no és just", ha afirmat.
El PSC, a través del regidor Carlos Lázaro, ha posat en valor que la moció "concreta els terminis per presentar el pla" i defineix "un pressupost específic". Lázaro ha assumit la responsabilitat que pertoca a la Generalitat, governada actualment pel seu partit, i ha recordat que els nous pressupostos catalans inclouen 100 milions d'euros per avançar en la climatització.