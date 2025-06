Detenen un home en avançat procés de radicalització terrorista a Castellbisbal

La Guàrdia Civil, sota la direcció del jutjat d'instrucció 2 i de la fiscalia de l'Audiència Nacional, ha detingut a Castellbisbal una persona pels delictes d'adoctrinament i autocapacitació terrorista. Els investigadors van detectar el consum i difusió pública de contingut propagandístic d'organitzacions terroristes gihadistes com DAESH. L'home estava immers en un avançat procés de radicalització terrorista, segons la Guàrdia Civil. L'arrestat havia interioritzar crides a favor de la lluita violenta i s'estava capacitant per al maneig i ús d'armes de foc. De fet, s'havia desplaçat a tercers països per fer exercicis de tir.

Amb els indicis i evidències recollides durant la investigació, es va procedir a la detenció per tal de neutralitzar eventuals riscos per a la seguretat nacional, ha explicat el cos policial.

L'home va passar a disposició judicial i l'autoritat judicial va decretar el seu ingrés a presó provisional per la comissió de presumptes delictes de terrorisme.