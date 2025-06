Deu refugis climàtics a Viladecavalls

L’Ajuntament de Viladecavalls posa a disposició de la ciutadania una desena de refugis climàtics per garantir el confort tèrmic durant els episodis de calor intensa. Aquests espais, activats ja l’estiu de 2024 després de l’aprovació del Pla de Refugis Climàtics, responen, segons fonts municipals, a “la necessitat creixent” d’adaptar-se “als efectes de l’emergència climàtica”.

La xarxa de refugis climàtics local inclou equipaments com la Biblioteca Pere Calders, el Centre Cívic Paco Cano, el Racó de l’Experiència i les places amb arbrat de Can Turu i del Drac, així com els locals socials de les associacions veïnals de Can Turu, Can Corbera, la Planassa i Sant Miquel de Guanteres, i la piscina municipal. L’Ajuntament recomana consultar els horaris d’obertura de cada espai, ja que poden variar en funció de les necessitats i alertes per onades de calor. El municipi reafirma així el seu compromís amb la salut pública i l’adaptació al canvi climàtic, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la normativa vigent autonòmica i estatal.