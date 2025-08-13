Una dona mor en cremar un pis a Sant Llorenç

Una dona de 69 anys ha mort aquest dimecres al matí en l'incendi d’un habitatge que ha cremat un tercer pis al passatge de la Castellassa, al barri de Sant Llorenç de Terrassa. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís que alertava de l’incendi a les 6.19 hores i han activat immediatament tres camions d’aigua, una autoescala i un vehicle de coordinació i comandament.
En arribar, els Bombers han localitzat un incendi completament desenvolupat al tercer pis d’un bloc de planta baixa més cinc pisos, que havia trencat per façana i amb indicis que hi podria haver una víctima a l’interior. Han començat les tasques d’extinció de l’incendi des de l’exterior, han accedit a l’interior del bloc per fer recerca de potencials víctimes a l’escala i el pis afectat, i un cop a l’interior del pis han localitzat el cos sense vida de la dona. La hipòtesi principal amb la qual es treballa és que ha estat un accident.
L’incendi ha cremat completament una habitació i el menjador de l’habitatge, així com la resta del pis ha quedat afectat pel fum i la temperatura.
El veïnat de la resta de pisos s’ha confinat a l’interior dels seus domicilis i una vegada els Bombers han extingit l’incendi, han començat les tasques de ventilació del bloc i revisió dels altres pisos, per assegurar que la resta de la comunitat estava en bon estat.
Els Mossos d’Esquadra han activat 4 patrulles i s’han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l’incendi. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha activat 5 dotacions i ha atès dues persones afectades, en estat lleu, que no han requerit trasllat a cap centre hospitalari.