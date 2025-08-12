Nou cicle de formacions gratuïtes a Viladecavalls per millorar les competències digitals i professionals

De cara al mes de setembre, l’Ajuntament de Viladecavalls posarà en marxa un nou cicle de formacions gratuïtes per millorar les competències digitals i professionals per a persones que es troben en situació d’atur i persones treballadores que volen millorar el seu perfil professional a través de la formació. El primer curs serà el 9 de setembre i servirà per preparar-se per obtenir l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC). Serà en format virtual, tots els dimarts, fins al 28 d’octubre, de 19 a 20.30 hores.
De manera progressiva, fins a final d’any, s’oferirà també un curs de Canva com a eina aplicada a la recerca de feina, els dies 3 i 10 de novembre, de 10 a 12 hores, en format presencial al Centre Cívic Paco Cano; un de Linkedin, amb l'objectiu d'establir aliances per a la recerca de feina, els dies 17 i 24 de novembre, de 10 a 12 hores, també al mateix centre cívic de Viladecavalls; i un anomenat IA. Prepara la teva candidatura amb intel·ligència artificial, els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 19 a 21 hores, aquest en format virtual.
Totes les formacions són gratuïtes, amb places limitades i inscripció prèvia i les persones interessades podran rebre tota la informació dels cursos i les seves respectives inscripcions a la web municipal on ja estan publicades.