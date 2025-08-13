En marxa les obres de restauració ambiental al torrent de la Grípia

Aquest estiu s’estan executant les obres del projecte de millora de la connectivitat i restauració ecològica al pas del torrent de la Grípia per la carretera N-150 (PK 15,9), impulsades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Tenen un pressupost de 287.636,36 euros i estan finançades pels fons europeus Next Generation.
L'actuació recuperarà el pas natural de fauna i restaurarà l’ecosistema fluvial en aquest punt estratègic de la xarxa ecològica del Vallès Occidental. El projecte preveu enderrocar l’assut de Can Cintet, actualment en desús i colmatat de sediments, extraure més de 1.100 m³ de sediments acumulats, reperfilar la llera del torrent i revegetar-la amb espècies autòctones. També s’eliminaran espècies invasores, com la canya americana, millorant notablement la qualitat de l’hàbitat.
Millorar la permeabilitat
Tot plegat millorarà de forma significativa la permeabilitat del territori per a la fauna, especialment per a grans mamífers, en un punt considerat fins ara un coll d’ampolla ecològic entre les serralades Litoral i Prelitoral. Significarà afavorir la continuïtat dels corredors verds que connecten espais naturals i reforçar la resiliència dels ecosistemes locals. Les actuacions reduiran el risc d’inundacions, facilitant la circulació d’aigua i fauna. A més, s’estan realitzant de manera que minimitzin les afectacions al trànsit i respectant el cicle hidrològic del torrent, que sovint presenta cabals molt baixos, especialment durant l'estiu.
Aquest projecte, que afavoreix la recuperació dels espais fluvials i lluita contra la pèrdua de biodiversitat, tot integrant solucions basades en la natura dins del planejament territorial i viari, s’emmarca dins del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya. Aquest programa és una eina de planificació que defineix accions prioritàries per reforçar i fer més funcional la infraestructura verda del país. Aquesta xarxa connectada de zones naturals, seminaturals i altres elements ambientals proporciona serveis ecosistèmics essencials i contribueix a protegir la biodiversitat.
A més, l’actuació s’alinea amb la Llei europea de restauració de la natura, aprovada l’estiu passat, que fixa com a objectius restaurar el 20% dels ecosistemes terrestres i marins de la Unió Europea per al 2030, i la totalitat dels degradats abans del 2050. Aquest projecte en concret representa una contribució de 62,78 hectàrees de restauració d’ecosistemes.