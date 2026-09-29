Diversos comerços, baixos i garatges queden negats pel temporal a Sant Cugat

La forta pluja caiguda aquest dimarts ha negat diversos comerços, baixos i garatges de la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat i alguns carrers adjacents i ha malmès material de comerços i magatzems. Segons la versió dels veïns, als volts d’un quart de dotze del migdia, una clavaguera s’ha desbordat i l’aigua ha entrat en qüestió de minuts a tots els baixos de la plaça i de l’entorn. Alguns propietaris de botigues de vies properes com el carrer del Torrent de la Bomba o el carrer de Santa Maria han explicat a l'ACN que han perdut milers d'euros de productes que tenien a la venda i de material emmagatzemat. També han criticat que han trucat diversos cops al telèfon d'emergències 112 i que ningú s'hi ha acostat a ajudar-los.
La pluja que ha caigut sobre la plaça Doctor Galtés ha sobreeixit una claveguera i, com a conseqüència, alguns carrers que hi conflueixen han rebut forts corrents d'aigua. En alguns garatges, s'hi han acumulat gairebé dos metres d’aigua.
L'Elisabeth, propietària d'una botiga de llenceria situada al carrer del Torrent de la Bomba, assegura que les pèrdues en gènere malmès per l'aigua poden superar els 15.000 euros. “He perdut tota la nova col·lecció de tardor que encara tenir a en caixes”, lamentava. En una altra joieria, a tocar de la llenceria, un metre d'aigua s’ha acumulat al magatzemfent malbé bona part del material.
La Maria Àngels i la Nadia, veïnes del carrer del Torrent de la Bomba, al seu torn, explicaven que l’aigua els ha entrat a casa en qüestió de minuts fent-los malbé els mobles i el parquet.
Més enllà de les afectacions a l’entorn de la plaça del Doctor Galtés, l’aigua ha obligat a tallar al pont del carrer Martorell, el carrer Safareig, el passeig del Nard, l’avinguda de l’Alcalde Escayola i l’avinguda dels Països Catalans.
El pont del carrer Martorell ha tornat a ser un dels punts més afectats i ha quedat completament inundat, amb cotxes atrapats.
La zona esportiva a tocar del pont també ha quedat completament negada per l’aigua. De fet, en alguns punts l’aigua pràcticament cobria les porteries de futbol i bona part de les cistelles de bàsquet.