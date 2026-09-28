Batalla campal entre jugadors i aficionats en el CN Terrassa-Molletense

El partit de la segona jornada del grup 2 de Primera Catalana que va enfrontar diumenge al migdia a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica al CN Terrassa amb el Molletense va acabar en batalla campal entre jugadors i aficionats de tots dos equips. Els de Joan Garcia guanyaven per 1 a 0 des del minut 7 de la primera part, amb gol de Francesc Alarcón, i els visitants buscaven l'empat. En una acció defensiva, el local Raúl Lao va saltar per la pilota, colpejant amb el colze al visitant Víctor Gago, que va caure en mala posició i va haver de ser traslladat a l'hospital en una ambulància medicalitzada. Faltaven 30 segons per completar els 4 minuts d'afegit de la segona part i l'àrbitre va decidir donar el partit per acabat.
Segons recull l'acta de l'àrbitre Jordi Cerdà Belda, el jugador visitant Yeray Jódar va perseguir a un aficionat local i li va propinar dues puntades de peu, la primera al turmell, que el va fer caure, i la segona, quan ja era a terra, a les costelles. Recull també el document que el també visitant Johan Alexis Spitia va donar també una puntada de peu a la cuixa d'un jugador del Natació.
L'enfrontament va fer que tant els futbolistes com els aficionats de tots dos equips saltessin al terreny de joc. Es va produir una "baralla multitudinària" que va trigar diversos minuts a dissoldre's.
Caldrà esperar a la decisió del Comitè de Competició per saber si el partit es dona per acabat i si se sanciona algun membre dels dos conjunts.