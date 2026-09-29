El govern: “El pàrquing del portal de Sant Roc no es para”

El govern de Terrassa té sobre la taula dos mandats polítics del ple que són tècnicament incompatibles. D’una banda, refer l’aparcament soterrat del portal de Sant Roc, tancat des del 2019 i en licitació des d’aquest estiu. De l’altra, construir-hi a sobre un bosc urbà i refugi climàtic, la proposta que BiTer va portar al ple i que es va aprovar amb els vots de PSC, ERC, PP i Vox, i en contra del govern. Entitats, partits i tècnics debaten sobre si totes dues coses hi caben alhora i com, però el govern ho té clar: “l’aparcament no es para”.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, defensa que el de recuperar l’aparcament és un projecte “totalment sòlid”. Es va aprovar definitivament al juny, després d’un procés “molt llarg” d’estudis de demanda i de viabilitat econòmica, i ja té el finançament. Les obres, recorda, començaran el mes de gener.
En declaracions al Diari, Cardona remarca que “el que no podem fer ara és tornar a la casella de sortida i perdre cinc anys més” i afirma que l’acord del ple sobre el bosc urbà no diu “en cap punt” que s’hagi d’aturar l’aparcament, que considera una “necessitat real”. La intenció, diu, és recollir “una mica l’essència” de la proposta de BiTer dins el procés participatiu previst per dissenyar la superfície. La tria es farà a partir d’un concurs d’idees en què un jurat d’experts del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) escollirà tres propostes finalistes. Tot i això, Cardona sosté que “no és possible” un bosc com està plantejat en sól urbà, i lamenta el que considera “la manca de rigor i responsabilitat” dels partits que hi van donar suport.
"El que no podem fer ara és tornar a la casella de sortida i perdre cinc anys més"
Xavier Cardona, tinent d'alcalde de Territori i Habitatge
A més, el govern defensa que l’objectiu per al portal de Sant Roc és recuperar un espai “ple de vida”, concebut com una “nova Plaça Vella”, que permeti encabir-hi activitats culturals o fires que dinamitzin el comerç. Cardona també descarta portar el pàrquing al parc dels Catalans, com plantejava BiTer, perquè hi passen els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC): “No pots despertar-te un dia i dir que aquí també hi farem un pàrquing”.
Menys d’un metre de terra
El principal escull per fer compatibles els dos projectes és la profunditat. Segons ERC, el disseny de l’aparcament actualment en licitació aprofita les parets i el terra de l’estructura existent sense excavar més avall, cosa que deixa un marge com a molt d’un metre de terra sobre el sostre de la instal·lació. L’arquitecte i urbanista Xavier Matilla, hi coincideix perquè un arbre necessita com a mínim metre i mig de fondària per plantar-se, i per desenvolupar-se en condicions requereix “un mínim, mínim, mínim de tres metres”. Plantar arbres sobre una llosa amb poc gruix, adverteix Matilla, “és anar a patir”, un fet que exemplifica amb els exemplars que ja hi ha al portal de Sant Roc, que tenen problemes de filtració d’aigua i “no creixen”: “Són arbres com malalts”.
Aquesta incompatibilitat tècnica ha mobilitzat l’oposició i els impulsors del bosc urbà, que demanen descartar el pàrquing o, si el govern l’acaba mantenint, refer-ne el projecte. Des d’ERC reclamen que s’aturi la licitació del nou aparcament, el termini d’ofertes de la qual s’acabava precisament dilluns, tot i que el govern no descarta una petita pròrroga per donar més temps a les empreses afectades per la inoperativitat del mes d’agost. Si l’executiu tira endavant la rehabilitació de l’aparcament, els republicans exigeixen que es refaci el projecte sacrificant la primera de les tres plantes soterrades per guanyar espai per a la terra, o bé que s’excavi més avall. “Refer el projecte, sí o sí, no n’hi ha una altra”, insisteix el regidor Pep Forn.
La portaveu d’ERC, Ona Martínez, planteja el debat com una tria entre un model “del passat”, de places dures i ciment, que qualifica de “low cost”, i un de “modern, europeu, ambiciós” per refredar una ciutat on, segons xifres de BiTer, al portal de Sant Roc s’arriben a registrar 40 graus de temperatura ambient i 60 graus a terra. ERC proposa portar el pàrquing a l’estació d’autobusos o, com a última opció, convocar “aquest referèndum final” que reclama Forn: si no, adverteix, “el govern estarà governant d’esquenes a la gent”.
"Si el govern tira endavant amb el pàrquing estarà governant d'esquenes a la gent"
Pep Forn, regidor d'Esquerra Republicana
Render de la proposta de bosc urbà presentada per BiTer
El regidor socialista Marc Armengol coincideix que, amb el projecte tal com està fet, “sense fondària no es pot plantar, segons els experts”, i que per fer-hi el bosc caldria modificar-lo. Al ple, el PSC va defensar que “s’hauria hagut de fer un procés participatiu previ” sobre el futur de l’espai.
El comerç demana celeritat
Mentre els partits i les entitats ecologistes debaten sobre el model d’espai públic, el teixit econòmic de la ciutat i els comerciants del centre reclamen solucions immediates. La Cambra de Comerç, Cecot Comerç i TerrassaCentre han demanat que l’aparcament es faci sense més retards, després de més de sis anys amb l’equipament fora de servei.
Els comerciants consideren que el bosc urbà és “tècnicament incompatible” amb el pàrquing aprovat, i no s’oposen a fer una plaça amb arbrat mitjançant el concurs d’idees. Ara bé, no ho volen endarrerir més. La directora d’atenció a col·lectius empresarials de la Cecot, Núria Amela, qualifica l’aparcament de “forat negre que s’ha de poder resoldre” i explica que les tres entitats es van sentir sorpreses, i fins i tot incòmodes, que en el ple es digués que la iniciativa del bosc urbà comptava amb el suport del comerç. “Tu vols un bosc urbà a la porta de casa teva i tothom et dirà que sí, però has de poder donar tota la informació contrastada”, avisa Amela.
"L'aparcament és un forat negre que s'ha de poder resoldre i no es pot endarrerir més"
Núria Amela, directora d'atenció a col·lectius de la Cecot
El gerent de la Cambra, Josep Prats, recorda que la plaça del Progrés es va projectar gairebé llisa i que després s’hi van haver d’afegir pèrgoles. La superfície es pot adaptar, però aturar el projecte “per una hipotètica millora parcial” probablement no es justifica. Xavier Linares, de TerrassaCentre, explica que el seu arquitecte va proposar excavar més per poder plantar arbres, però els van respondre que el projecte ja estava aprovat. “No estem en contra del verd, del bosc”, aclareix, però manté una condició innegociable: “Posa’m també a baix un pàrquing”.
Un exemple de com es podria veure el Portal de Sant Roc acabada la reurbanització, segons la proposta de l'Ajuntament
Ajuntament de Terrassa
BiTer: “esperem que obeeixin el ple”
Per a BiTer, la incompatibilitat és total. “Allà on hi ha pàrquing a sota, els arbres no creixen perquè no tenen espai”, resumeix Ariadna Garriga, de l’entitat, que creu que el més favorable seria “aturar el procés de construir el pàrquing”.“Si tiren endavant el bosc i el pàrquing, els arbres de la superfície mai no arribaran a crear l’efecte de refugi climàtic”, adverteixen. L’entitat ecologista demana al consistori que “obeeixi el mandat del plenari”, cosa que, al seu parer, suposaria abandonar el “projecte milionari de reconstrucció de l’aparcament del portal de Sant Roc”, una iniciativa que també va ser aprovada definitivament al ple de juny, amb els suports de TxT, Junts i el PP. Volen un “bosc urbà de veritat” que és “incompatible amb un aparcament” soterrat perquè seria necessari “un espai arbrat amb arbres d’arrels profundes i capçades àmplies, capaços de generar ombra i reduir la temperatura de la zona”.
"Si fan verd i pàrquing, els arbres mai no arribaran a crear l'efecte de refugi"
Ariadna Garriga, presidenta del BiTer
La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT) avala el concepte de bosc, però dubta si la ubicació ideal és el portal de Sant Roc o el parc dels Catalans. El president de l’entitat, Pepe Sánchez, veu “contradictori que es posi una zona de baixes emissions i es vulguin construir pàrquings”, i proposa aprofitar la intervenció per fer-hi un sistema de laminació d’aigua. En canvi, l’Associació de Veïns del Centre ha replicat a BiTer que aposten per guanyar espais verds a la superfície, però consideren que recuperar l’aparcament soterrat és una prioritat innegociable per al barri.