Avís vermell per pluges intenses a Terrassa

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va emetre aquest dilluns un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de la matinada d'aquest dimarts. Segons la previsió, els ruixats s'estendran per diverses àrees del litoral i prelitoral català. El Meteocat ha augmentat el nivell de les alertes per un episodi de precipitacions que pot deixar tempestes molt intenses i acumulacions abundants de pluja, especialment al litoral i prelitoral central. El Vallès Occidental queda inclòs entre les zones amb grau de perill molt alt, de 5 sobre 6, per la possibilitat que els xàfecs superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com fortes ratxes de vent, segons el Meteocat.
Protecció Civil envia aquest vespre un missatge ES-Alert per l'episodi de pluges d'aquest dimarts, però no tanca escoles ni reclama restringir la mobilitat. Després dels avisos vermells del Meteocat a vuit comarques, entre les quals el Vallès Occidental, la subdirectora Imma Solé ha fet una crida a la precaució per fenòmens "localment torrencials", però que de manera general no s'espera acumulacions molt abundants de pluja.
S'esperen xàfecs importants als municipis del Vallès Occidental, una de les comarques amb el grau de perill més alt de l'episodi. De fet, les precipitacions s'esperen durant tota la jornada del dimarts, i aniran desapareixent a mesura que avancin les hores. Tocarà agafar el paraigua i extremar la precaució. És la tercera setmana consecutiva amb un avís del Meteocat pel risc d'una tromba d'aigua important. Fa dues setmanes, fins i tot, paralitzant l'activitat educativa durant un dia i limitant la mobilitat.
L'avís vermell es preveu de sis de la matinada a dotze del migdia, però l'alerta en general abasta de les dues de la matinada de dimarts fins a la mateixa hora de dimecres. L'SMC alerta d'afectacions locals. També es preveuen acumulacions de 90 litres en tres hores per a les mateixes comarques, amb un grau de perill 4 sobre 6. Per la seva banda, l'Aemet alerta de "perill extraordinari" de tempestes al prelitoral i litoral del Camp de Tarragona.
Protecció Civil de ha activat en fase d’Alerta el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) davant la previsió de pluges intenses. El Comitè Tècnic es va reunir aquest dilluns al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per analitzar la previsió meteorològica, les possibles afectacions i els dispositius preparats pels diferents organismes. La previsió és que els xàfecs siguin locals i molt intensos, i que puguin anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent.
El Meteocat indica que acumularan quantitats localment abundants o molt abundants a punts del litoral i prelitoral (de 20 a 100 mm) i, fins i tot, puntualment extremadament abundants (més de 100 mm). A més, és probable que vagin acompanyats de tempesta. Les vuit comarques afectades per un avís vermell són el Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Selva.
Segons el SMC, les precipitacions van començar dilluns a partir del migdia a la meitat est de Catalunya, amb possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. A partir de la mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran el sud, el centre i el nord-est del país. Durant aquest dimarts es podrà superar el llindar de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un grau màxim de perill de 4 sobre 6. També es preveuen acumulacions superiors als 90 litres en tres hores. Les tempestes poden tenir poc desplaçament, retroalimentar-se sobre una mateixa zona i deixar localment acumulacions al voltant dels 150 litres. Es preveu que l’episodi s’allargui fins a la matinada de dimecres. Protecció Civil manté el seguiment de l’episodi des del CECAT i està en contacte permanent amb els municipis i els organismes implicats.