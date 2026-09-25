Rubí recupera tres pous per fer front a la sequera

L’Ajuntament de Rubí ha recuperat tres pous d’aigua amb capacitat per extreure uns 600 metres cúbics diaris per a usos de neteja i rec de parcs i jardins. Amb un pressupost superior als 126.768 euros i amb aportació dels fons PERTE, el projecte ha de permetre reduir el consum d’aigua potable en un context de canvi climàtic i amb la mirada posada en una futura nova sequera. Els treballs també han suposat la recuperació d’unes instal·lacions que havien quedat obsoletes i que eren fora de servei, on l’aigua es tracta i es redirigeix a través d’una canonada a un punt d’abastament perquè els camions puguin omplir els dipòsits.
Els tres pous d’aigua són els del Mig 1 i 3 i el de la Font del Ferro, ubicats a la zona de Can Mir. L’actuació s’emmarca dins del Pla d’inversions municipal i té com a objectiu ampliar els recursos hídrics disponibles i avançar cap a una gestió més sostenible de l’aigua.
“Hem fet un estudi perquè teníem set pous, però al final, per les seves característiques físiques o la capacitat d’extracció que tenien, al final n’hem pogut aprofitar tres, i que se sumen al que ja tenim al carrer Mallorca, que el vam posar en funcionament el 2024”, explica a l’ACN Coral Coscollola, directora de l’àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals de l’Ajuntament de Rubí.
La tècnica destaca que l’aigua no té un ús de boca, si bé es tracta i posteriorment s’utilitza per a altres finalitats. “La seva posada en funcionament farà que ens estalviem aigua domèstica, perquè aprofitem aquests usos per usos municipals, que són els de neteja del clavegueram, el rec de parcs i jardins i d’arbrat, i la neteja viària”, afegeix.
Així, la recuperació d’aquests pous ha de servir per disposar d’una font d’aigua complementària, especialment útil en un context marcat pels episodis recurrents de sequera i per la necessitat de fer un ús més eficient dels recursos hídrics. “Sempre confiàvem que tindríem aigua i a partir de la darrera sequera, que ha estat molt llarga, hem hagut de buscar recursos alternatius”, apunta.
Una de les possibilitats plantejades és l’ús d’aigües freàtiques, on també hi han posat un ull: “Requereix unes inversions molt grans”, destaca Coscollola, que assegura que mantenen l’aposta a futur.
El procés de recuperació
Els treballs que s’han dut a terme han permès instal·lar nous equips de bombeig i la connexió dels pous amb el dipòsit del Mig a través de noves canonades. “S’ha fet una actuació per intentar recuperar l’aigua per a usos no potables, i físicament el que s’ha fet és rehabilitar els pous i rehabilitar un dipòsit que també estava construït”, explica Jordi Lacruz, director de Veolia al Vallès Occidental.