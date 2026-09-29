Feijóo augura des de Terrassa que el decret d'habitatge "no tindrà resultats"

Alberto Núñez Feijóo, president del PP, ha dedicat bona part de la seva visita a Terrassa d'aquest dimarts a parlar d'habitatge i de mesures econòmiques. En una trobada amb empresaris a la seu de la Cecot, el líder popular ha assegurat que el decret que el Consell de Ministres debatia en aquell mateix moment "no tindrà resultats" i ha reclamat l'oportunitat d'aplicar la seva recepta: "Demano el meu torn. I el meu torn consisteix a incrementar l'oferta". A l'acte, a més d'empresaris de la patronal, hi han assistit Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, a qui Feijóo ha agraït la presència; Xavier Cardona, tinent d'alcalde de Territori, i Alejandro Fernández, president del PP a Catalunya, entre d'altres.
Abans de la intervenció de Feijóo, el president de la Cecot, Xavier Panés, ha reivindicat el pes econòmic del territori. "Estar a Terrassa significa estar en una de les capitals industrials de Catalunya i del conjunt d'Espanya", ha dit, i ha recordat que el PIB del Vallès Occidental i l'Oriental supera el de vuit comunitats autònomes. "Sense competitivitat empresarial no hi haurà prou recursos per sostenir l'estat del benestar que tots volem preservar", ha advertit.
Panés ha enumerat les preocupacions de les empreses: l'augment de l'absentisme i el seu impacte en la productivitat, una fiscalitat que "en massa ocasions penalitza la inversió", una burocràcia excessiva que retarda decisions i encareix projectes, i el dèficit d'infraestructures estratègiques, que afecta la competitivitat i la mobilitat de persones i mercaderies. Panés ha remarcat que aquestes qüestions "no són patrimoni de cap ideologia" i ha reclamat estabilitat, seguretat jurídica i "administracions que acompanyin en lloc d'obstaculitzar".
L'habitatge ha estat la primera qüestió que Oriol Alba, secretari general de la patronal, ha plantejat a Feijóo en el diàleg posterior al discurs. Feijóo ha qualificat de "fracàs" la política d'habitatge dels governs de Pedro Sánchez i ha afirmat que el 2018 i el 2019 era el problema número 16 dels espanyols i que ara fa temps que ocupa el primer lloc. "Ningú no resol un problema que ha creat durant vuit anys amb un decret que té com a únic objectiu continuar allargant una legislatura estèril", ha etzibat.
PSOE i Sumar han tancat l'acord a mig matí, amb la reunió del Consell de Ministres ja començada, i han repartit les mesures en dos decrets, que s'hauran de convalidar al Congrés en un termini de 30 dies.
Feijóo també ha contraposat el cas de la Maricarmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid que ha precipitat el decret, amb el de l'Olga, una veïna de l'Hospitalet de Llobregat que va morir per suïcidi el 7 de setembre després de ser desnonada. "Ningú no va acampar per ella", ha dit. Segons el líder popular, "els qui s'estan manifestant en contra de la política d'habitatge són els qui han creat aquesta política".
L'alternativa que defensa Feijóo és construir un milió d'habitatges en una legislatura, una xifra que, segons els seus càlculs, generaria 600.000 llocs de treball. "L'any 2006 fèiem 500.000 habitatges cada any. En fèiem quan no els necessitàvem i, ara que els necessitem, no en fem", ha comparat. Per arribar-hi, ha demanat deixar enrere "la demonització de la iniciativa privada" i ha advertit que la intervenció del mercat "l'únic que produeix és increment de preus i disminució de l'oferta". En aquest sentit, ha citat dades de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) segons les quals els contractes de lloguer han caigut un 35% a Catalunya, una davallada que ha atribuït a la reducció de pisos disponibles.
Feijóo també ha repassat el paquet fiscal per als menors de 40 anys que el PP va presentar a mitjan setembre: rebaixar del 10% al 4% l'impost de transmissions patrimonials i l'IVA de la compra, avals públics de fins al 100% del valor de l'habitatge i l'exempció de l'IRPF el primer any de feina, amb bonificacions decreixents els tres anys següents. Als propietaris els ha promès seguretat jurídica i als llogaters, una deducció del lloguer a l'IRPF.
Colls d'ampolla
El líder popular també ha assenyalat els obstacles que, segons diu, depenen dels ajuntaments. Ha criticat que hi hagi consistoris que triguin "un any o un any i mig" a concedir una llicència i ha posat com a model els municipis on n'hi ha prou amb una declaració responsable o on s'aplica el silenci positiu. Al seu parer, un cop aprovat el planejament general, el ritme de construcció no hauria de dependre del criteri dels equips d'urbanisme.
En el discurs, a més, ha afirmat que a Espanya hi ha 300.000 habitatges acabats que no es poden lliurar per manca de potència elèctrica, i en el torn de preguntes ha vinculat el pla a la immigració: ha dit que falten electricistes i paletes per construir 250.000 pisos l'any i que el contracte de treball ha de ser la via d'entrada.
Absentisme a la feina
En el discurs, en què ha exposat un decàleg de mesures econòmiques, Feijóo s'ha aturat en l'absentisme laboral, una de les inquietuds que abans havia plantejat Xavier Panés, president de la Cecot. "És un greu problema de la societat espanyola i, encara que et critiquin, si vols ser responsable del teu país n'has de parlar", ha dit. El líder popular ha xifrat en 30.000 milions d'euros el cost de l'absentisme i ha defensat perseguir tant el frau fiscal com el de les baixes, perquè els treballadors que compleixen no hagin de pagar més impostos per finançar-lo.
Entre les mesures, ha proposat reforçar el paper de les mútues, que puguin fer proves diagnòstiques i que, en determinades patologies, puguin donar altes. Alhora, s'ha mostrat partidari que els malalts greus no vegin reduït el sou durant la baixa. "Cal protegir els qui ho necessiten i desemparar els qui s'aprofiten del sistema", ha resumit. En el torn de preguntes, fins i tot ha ironitzat preguntant-se si els tres milions i mig d'autònoms, el col·lectiu amb menys absentisme, tenen "una salut de ferro".
Sobre el finançament a Catalunya: "Es gasta bé?"
Feijóo ha obert la intervenció assegurant que no canvia el missatge segons on és i que ve a Catalunya a "passar pàgina". Davant dels empresaris, ha remarcat que els catalans són els espanyols que paguen més impostos, amb el tram autonòmic de l'IRPF més alt i 16 tributs propis que no existeixen en altres comunitats, i ha dit que no té sentit ofegar els treballadors, les pimes i els autònoms catalans. També s'ha compromès a no tancar les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs: "Si es tanquen, la indústria catalana no serà competitiva".
Preguntat per la infraexecució de les inversions de l'Estat a Catalunya, Feijóo ha admès que cal millorar el finançament, però ha posat el focus en la despesa. "Es gasta bé? Es gasta de manera eficient?", s'ha preguntat, abans de qüestionar per què l'administració catalana és "la més cara d'Espanya". Ha defensat actualitzar el model buscant un consens com el de l'any 2000 i ha rebutjat un sistema per a 17 comunitats "que només tingui el suport de dues".
L'única al·lusió a la ciutat ha arribat al final del discurs, quan ha defensat que un veí de Terrassa ha de tenir les mateixes oportunitats que un de Barcelona. Als empresaris, els ha demanat: "No renunciïn a liderar la quarta economia d'Europa".