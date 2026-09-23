Jaume Puig no es presentarà a les eleccions municipals: "Per salut meva i salut democràtica del poble era el moment de fer un punt i a part"

Jaume Puig Puig posarà punt final a una etapa de setze anys a l’Ajuntament d’Ullastrell. L’alcalde ha anunciat que no repetirà com a cap de llista d’ERC a les pròximes eleccions municipals, que se celebraran el maig del 2027. Puig va entrar al consistori el 2011 com a regidor del govern republicà i, el 2019, va fer el salt a l’alcaldia, càrrec que ha revalidat aquest mandat.
El seu pas per la política municipal ha estat marcat per dues majories absolutes consecutives. El 2019, ERC va obtenir set regidors davant dels quatre de Junts. Quatre anys després, els republicans van ampliar encara més la seva hegemonia: deu dels onze regidors, mentre que el PSC només en va obtenir un.
Puig és graduat en Comunicació i té un màster en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments, un postgrau en Gestió i Administració Local i un curs d’especialització en Administració Pública Local. També ha estudiat Educació Social i ha cursat el Programa d’Alta Direcció de Centres Especials de Treball. Professionalment, ha treballat en els àmbits dels recursos humans i la comunicació, així com en el de la infància i l’adolescència en risc. Ara és director de l’Àrea de Treball i Vida Independent de Prodis.
En una carta publicada ahir explica que prendre la decisió “no ha estat fàcil”, però recorda una frase del seu pare: “El més important no és quina decisió prens, sinó prendre-la”. I ja està presa.
En el balanç que fa dels setze anys al consistori, reivindica actuacions com la nova escola, el camp de futbol, la biblioteca, els habitatges públics, el sistema de recollida porta a porta o la nova deixalleria. Però situa la “pau social” com un dels assoliments que més valora. Segons diu, Ullastrell “no és homogeni, però està tranquil”. I destaca també la millora de la relació entre el nucli urbà i els barris i veïnats.
L’alcalde també mira enrere sense amagar els moments dificils. “No tot ho hem fet bé ni ho he fet bé”, admet, abans d’afegir: “També l’he cagat”. Per això, demana disculpes a qui s’hagi pogut sentir “ofès o menystingut”.
Puig reconeix igualment el desgast que comporta la política municipal, amb “molts nervis i moltes nits sense dormir”, i justifica la seva decisió: "Per salut meva i salut democràtica del municipi era el moment de fer un punt i a part". Tot i l’adeu electoral, encara li queden vuit mesos de mandat. “Ho deixarem tot per continuar millorant Ullastrell”, expressa. Després, diu, continuarà estant “pel que se’m necessiti”, però des d’una altra posició.