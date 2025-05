Editen un llibre de fotografies de la Festa de la Vaca

Un llibre de fotografies ha capturat i documentat la Festa de la Vaca. El volum està editat per l’Ajuntament de Vacarisses i recull les imatges de quatre fotògrafs, Quico Ortega, Pol Ortega, Josep Palou i Cristóbal Castro.

El volum es presentarà dissabte a la plaça Major, durant la presentació del programa de la Festa de la Vaca. A les pàgines de “La Festa de la Vaca”, els quatre fotògrafs aporten la seva visió personal dels diferents esdeveniments de la festa. Tal com explica un dels autors, el llibre, però, no recull “només les imatges, sinó també l’essència de la gent de Vacarisses; la seva cultura i les seves ganes de gaudir-ne”.

D’aquesta manera, es poden conèixer els orígens de la Festa de la Vaca, les anècdotes que s’hi han viscut i algunes de les persones i entitats que la fan possible, any rere any. El llibre es podrà adquirir a partir de dissabte, a la parada de la biblioteca municipal El Castell a la Fira del segle XVIII, i després, a l’OAC de l’Ajuntament.

La Festa de la Vaca començarà dijous. Durant els quatre dies de celebració trobem l’Entreparcs (concerts de música d’arrel i tradicional), la fira del s. XVIII dissabte al matí amb parades artesanals, jocs i recreació d’un campament de l’època. La diada de Diables de Vacarisses divendres… I el més esperat, la representació de la llegenda de la Vaca al Castell i la baixada de la Vaca coincidint amb les 12 campanades i acompanyada pels Joaldunak, i seguidament el Ball de l’Os.