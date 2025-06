El Lumínic retrata la dictadura i la transició

El Festival Lumínic de fotografia d’autor de Sant Cugat del Vallès retrata la dictadura, la Transició i els seus afectes avui dia a través de quatre exposicions. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, la cita, que arriba a la seva sisena edició, ha centrat part de la seva activitat a reunir obres fotogràfiques que retraten la societat de l’època, però també la incidència que ha tingut ja al segle XXI. Les darreres incorporacions són “Eroding Franco”, que es va inaugurar ahir a l’EMD de Valldoreix, i “Transmet Transició”, amb instantànies de Carlos Bosch, que obrirà portes aquest divendres a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

L’actual edició reuneix més d’una quinzena d’exposicions que tracten les relacions de poder, i quins són els micropoders que podem trobar a la nostra societat. En aquest context, s’han programat quatre mostres per commemorar els 50 anys de la mort de Franco, i que es nodreixen de tres arxius molt potents de Catalunya, com ho són el del fotoperiodista Carlos Bosch, el de l’Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès, l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, i el material del fotoperiodista Jordi Jon.

“En un món saturat d’imatges, en un món on la intel·ligència artificial està avançant a passos gegants, és molt important la veracitat que se li dona a aquell document i qui hi ha darrere de respondre per aquell document, ja no ens fiem de la imatge, si no ens fiem més de la persona que ens narra aquella història”, detalla Bernat Millet, codirector del festival.

La desertificació d’Espanya

En aquest context, aquest mateix dijous l’EMD de Valldoreix acull la inauguració d’"Eroding Franco", un projecte de periodisme visual que relaciona el que es defineix com el “deute ambiental” derivat del franquisme amb l’actual crisi de desertificació a Espanya. “A través de les meves imatges, defenso que està molt arrelada a un seguit de decisions econòmiques basades en el turisme de masses, en el sector de la construcció i l’agroindústria, són tres pilars econòmics que van néixer durant el ‘miracle econòmic’, als anys 50, 60 i 70, i que avui configuren una part important de les nostres vides i de la nostra economia”, explica Jordi Jon, autor de la mostra.

L’altra exposició que veurà la llum, en aquest cas divendres a l’Arxiu Nacional de Catalunya, és “Transmet Transició”, que recull obres fotogràfiques del fotoperiodista Carlos Bosch fetes entre 1976 i 1983. La mostra la va produir originalment el Sindicat de la Imatge l’any 2007, amb 62 instantànies. “Durant tres anys, de 1977 a 1979, Bosch es va infiltrar dins de partits d’extrema dreta, va poder mostrar totes aquestes fotografies que es van ensenyar en el seu moment a la revista ‘Primera Plana’ o ‘Interview’”, explica Manel Sanz, comissari de la mostra.