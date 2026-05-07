El Tour no passarà per Collserola per la PPA

La segona etapa del Tour de França, prevista per al 5 de juliol -amb sortida a Tarragona i arribada a Barcelona-, tindrà un canvi de recorregut a petició de la Generalitat. El motiu és evitar que passi pel parc de Collserola, zona restringida pel brot de pesta porcina africana (PPA), i garantir així la presència de públic en tot el tram. Això deixarà els aficionats santcugatencs del ciclisme sense la ronda francesa. El Tour ja va travessar Sant Cugat el 2009.
A l’altura del quilòmetre 123, els ciclistes deixaran Molins i continuaran per l’N-340 fins a arribar a plaça Espanya. Així, com que no es passarà per Collserola, tal com estava previst en el recorregut original, el recorregut de l’etapa es reduirà en 16 quilòmetres, i passarà dels 182,4 inicials als 168,4 definitius.
Amb aquest canvi, proposat per l’Ajuntament de Barcelona a petició del Govern, i consensuat amb l’organització del Tour, s’ha prioritzat modificar “el mínim possible” el recorregut previst. Suposarà una entrada “ràpida” a la ciutat després de deixar enrere els municipis del Baix Llobregat.
S’aposta d’aquesta manera perquè tot el traçat de la ronda ciclista pugui comptar amb presència de públic i que s’afavoreixi la “festa ciutadana” al voltant del ciclisme. Amb l’anterior recorregut, el tram pel parc natural de Collserola no hauria pogut comptar amb espectadors a causa de les restriccions.
Inicialment, la ronda francesa havia de passar per Collserola pels vorals de la carretera BV-1468 en el tram que uneix Molins de Rei fins a la Santa Creu d’Olorda.
Ara, amb el nou recorregut, la cursa s’amplia i es modifica el pas per Molins, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern, i també passarà per l’Hospitalet.