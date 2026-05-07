Presència local a la Fira de la Cervesa Artesana

Rubí celebrarà del 15 a l 17 de maig l’onzena edició de la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge a la rambla del Ferrocarril. La cita comptarà amb la presència de 19 de productors de cervesa artesana. Per primera vegada hi haurà dues marques rubinenques: la cervesera Bertus i Fox&Hops, vinculada al local La Madriguera. Les cerveses artesanes de Rubí seran també les protagonistes de tastos amb maridatge de cervesa artesana i formatges, El preu és de 10 euros. Els visitants podran tastar cerveses de productors d’arreu del territori, amb presència de marques com Hoppit, Comic Beer, Top Hap, La Barberenca o La Canetenca, entre moltes altres. \r\n\r\nL’oferta gastronòmica es completa amb un Cheese Market amb sis parades de formatge i quatre parades d’alimentació.\r\n\r\nA més, la fira manté l’aposta també per la música en directe. En aquest sentit, divendres tocaran els rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine i els locals Estopify – Tribut a Estopa. Dissabte, s’ha programat l’actuació de la rubinenca Boomerix Music Band, DJ Nora Gali, Tribut anys 80’s i DJ Txell. Diumenge, es proposa un vermut musical amb Set de rumba (12 hores) i els concerts de la banda local Viladomat Jazz Experience (18.30 hores) i el també rubinenc Zurita (20 hores).\r\n \r\n