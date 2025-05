Els veïns de Viladecavalls decidiran el futur del Carnestoltes

L’Ajuntament de Viladecavalls escoltarà l’opinió dels veïns per millorar la festa de Carnestoltes. Per això ha obert un procés participatiu on totes les persones empadronades, majors de 16 anys, hi poden votar, entre altres coses, per decidir quin dia volen que se celebri la festa. La votació estarà oberta del 19 de maig a l’1 de juny i es farà de forma telemàtica a la plataforma “Participa 311”, on cal registrar-se prèviament i introduir el DNI per comprovar les dades del padró. Les persones que necessitin ajuda en la votació poden dirigir-se a l’Oficina d'Atenció Ciutadana, en el seu horari habitual d’obertura, o al Punt TIC de Can Trias, al Centre Cívic Paco Canó.

Des de l'any 2015, Viladecavalls celebra el Carnestoltes una setmana després de la data oficial per fomentar la participació de les comparses. Aquesta programació fora de la data oficial permet que les comparses puguin aprofitar, per lloguer o com a préstec, elements de comparses d’altres municipis. A la vegada, les contractacions per a l’Ajuntament esdevenen més econòmiques i flexibles. Per una altra banda, celebrar el Carnestoltes en la data que marca el calendari afavoreix el localisme de la festa i un format més reduït, a més d’ajustar-se al calendari de dies festius.

A banda de votar pel dia de celebració de la rua, l’enquesta preguntarà per altres qüestions com la compra dels tiquets del sopar, si ha de ser un únic dia per a tothom o han de tenir prioritat els membres de les comparses i si han d’anar assignats a un seient. A més, hi ha un camp obert per enviar propostes de millora.