La 2a Setmana del Català, a Sant Cugat

Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la 2a Setmana del Català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l’ús social i l’aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s’ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura.\r\n\r\nL’esdeveniment inclourà una vintena d’activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comerços. La inauguració oficial tindrà lloc el dilluns 18 de maig a les 19 hores a l’Espai Àgora de l’Ajuntament, presidida per l’alcalde Josep Maria Vallès. L’acte comptarà amb una conferència inaugural de l’escriptor i periodista Víctor Alexandre.\r\n\r\nEn el marc de la Setmana del Català, Sant Cugat serà també la seu de la 2a Trobada Nacional d’Electes Locals de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que se celebrarà el 23 de maig a La Unió. Enguany se centrarà en tres àmbits estratègics per al futur de la llengua: els joves, l’entorn digital i les persones nouvingudes.\r\n