Un jove detingut a Sant Cugat per agredir una persona sense llar

La Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació (UCDOD) dels Mossos d'Esquadra han informat aquest diumenge de la detenció d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès acusat d'agredir físicament i verbalment a una persona sense sostre de 58 anys. Els fets, segons indica el cos de policia en un comunicat, van tenir lloc a un supermercat de Rubí el dia 3 de maig del 2025, quan la víctima estava carregant el seu dispositiu mòbil a un dels endolls de l'establiment.\r\n\r\nEls Mossos detallen que, després d'atacar l'home, l'agressor va abandonar l'escena en un vehicle sense auxiliar la víctima. Per sort, diversos usuaris que van ser testimonis dels fets van socòrrer l'agredit abans que poguessin arribar els serveis d'emergències, que finalment el van traslladar a un centre mèdic. Allà, la persona sense sostre va poder rebre asistència mèdica física i emocional de manera continuada.\r\n\r\nUn any més tard, els agents de policia van poder identificar el pressumpte autor dels fets a Sant Cugat, on es va practicar la seva detenció el passat 28 d'abril. L'endemà de la detenció, el suposat agressor va passar a disposició judicial a la Secció 7ª del Jutjat de Rubí, acusat d'un delicte d'odi motivat per raons d'aporofòbia (odi vers les persones pobres i sense llar).\r\n