L'ADF Castellbisbal, premiada per un conte infantil sobre prevenció d'incendis

l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix de sensibilització infantil pel seu conte infantil il·lustrat "Els guardians del bosc. Quan ajudar es converteix en una aventura". El guardó, atorgat per la Diputació de Barcelona aquest dissabte a l'Auditori del Tecnocampus de Mataró, està dotat amb un premi monetari d'11.000 euros, que serà destinat al propi cos d'agents voluntaris.
L'obra premiada, de nova creació, narra la descoberta del món de les ADF per part de dos infants que viuen en un poble envoltat de bosc. Al llarg de quatre capítols, tant els protagonistes de la història com els seus lectors aprenen per què el bosc necessita persones que el cuidin i quin és el paper de les ADF en aquesta tasca. Està adreçat a infants d'entre 6 i 12 anys i es preveu que es distribueixi a escoles, biblioteques i llars de Castellbisbal.
Un altre premi que es va donar en aquell mateix acte va ser el Premi Rossend Montané, que reconeix la innovació en infraestructures i mitjans de prevenció i també dotat amb 11.000 euros, i que va recaure sobre l'ADF Els Cingles, del terme municipal de l'Ametlla del Vallès. En el seu cas, el guardó se'ls ha atorgat pel seu projecte d'expansió de l'ús de drons en la planificació de la gestió forestal i en la prevenció i extinció d'incendis.
En ell, es proposa la incorporació de nous pilots, posant especial èmfasi en la paritat de gènere a l'equip, la descentralització de les aeronaus per a tot el territori i l'exploració de noves capacitats, com càmeres termogràfiques per a la detecció de punts calents. Aquesta ADF ja disposa de 6 pilots certificats i ha documentat més de 188 punts d'aigua amb els drons.