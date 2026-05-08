Vacarisses tindrà un nou mercat setmanal

Vacarisses estrenarà el pròxim 19 de maig el nou mercat setmanal. Tindrà lloc cada dimarts, entre les 9 i les 14 hores, a la plaça de la Dona, al costat de l’edifici de La Fàbrica. Segons explica l’Ajuntament aquesta iniciativa neix “amb la voluntat de consolidar-se com un espai setmanal estable, fomentant l’hàbit de compra al municipi i reforçant l’activitat econòmica local”. A més, vol esdevenir un punt de trobada social per dinamitzar la vida del poble.
El nou mercat comptarà amb parades d’alimentació i algunes complementàries. També hi participaran negocis de Vacarisses i parades especialitzades provinents de municipis propers, per tal d’ampliar l’oferta comercial i oferir un nou servei de proximitat a la ciutadania.
Durant la inauguració, es lliurarà una bossa reutilitzable a qui compri en alguna de les parades. Segons ha explicat el consistori, aquesta acció amb un doble objectiu: millorar la sostenibilitat en les compres, promovent l’ús d’elements reutilitzables, i crear una imatge de marca del mercat, per facilitar-ne el reconeixement visual i la seva consolidació com a cita setmanal, tots els dimarts.
Atractiu comercial
El mercat setmanal és una aposta de la regidoria de Comerç de l’Ajuntament que pretén dinamitzar el municipi i el teixit productiu, aportant més serveis a la ciutadania i reforçant l’atractiu comercial de Vacarisses.
A més, aquesta inauguració s’emmarca en el Dia Europeu del Comerç de Proximitat que se celebra avui. Segon indica l’Ajuntament, “A Vacarisses, el comerç local i la restauració representen molt més que un servei essencial. Són una eina clau per avançar cap a hàbits de consum més responsables, basats en la proximitat, la sostenibilitat i el respecte pel territori”.