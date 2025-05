Es busquen els legítims propietaris d'alguns objectes robats a Matadepera

Mossos d’Esquadra ha difós unes imatges d’objectes robats, com rellotges o arracades, que han estat recuperats en diverses intervencions a Matadepera, i pels quals no hi ha consta cap denúncia de desaparició. És per aquest motiu que els seus legítims propietaris poden recuperar-los presentant-se a les dependències de Mossos d’Esquadra a la carretera de Matadepera 272, o trucant al 93 734 65 00 i acreditant la seva propietat.

En aquest sentit, i a causa dels darrers fets delictius que s'han donat al municipi, la Policia Local de Matadepera va dur a terme aquest passat cap de setmana, un dispositiu especial en prevenció de robatoris amb força a l’interior d'habitatges. Segons fonts policials, "l'objectiu d'aquests controls és identificar persones amb perfils relacionats amb aquests tipus de delicte, i localitzar els vehicles implicats en els fets ocorreguts darrerament en la nostra població, sens perjudici de qualsevol altre fet delictiu que es pugui identificar”. El dispositiu es va centrar en la realització de controls de pas en punts d'accés a la població i en punts d'accés a les urbanitzacions, i hi van participar diverses patrulles de la policia local.