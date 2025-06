Falten interventors, tresorers i secretaris

El Govern ha obert una convocatòria per a 218 noves places de funcionari que es destinaran a ajuntaments d’arreu de Catalunya. Aquesta és la primera vegada que l’executiu català pot assumir aquesta competència, acordada en la Comissió Bilateral Generalitat-Estat el passat mes de gener. Concretament, es tracta de 22 places de secretari, 67 d’interventor-tresorer i 129 de secretari-interventor d’interventor. La intenció és captar aspirants joves que vulguin fer carrera i cobrir aquelles places que estan cobertes amb nomenaments accidentals i interins, o que directament no estan cobertes. La previsió és que les proves d’accés es puguin dur a terme passat l’estiu i que els resultats es coneguin a finals d’any.

Castellbisbal, un exemple

L’alcaldessa de Castellbisbal, Dolors Conde, ha destacar que ells són part afectada per aquesta manca de personal. “Tenim una interventora en acumulació en un altre municipi, això vol dir que només pot dedicar, en el nostre cas, deu hores setmanals al nostre”, ha explicat.

Castellbisbal no és un municipi gran, però la manca d’una interventora pròpia comporta complicacions: “Tenim un pressupost de 27 milions d’euros, i tenir una figura tan important com una interventora que només té una dedicació de deu hores setmanals dificulta moltíssim no només la gestió, per exemple, del pagament d’ajudes a ciutadans o de factures a proveïdors, sinó que també pugui vetllar com correspon pel control financer”.