Jornada lúdica a Rubí i Sant Cugat per aturar el nou ecodistricte de Can Sant Joan

Desenes de persones s'han mobilitzat aquest diumenge de forma festiva per reivindicar l'ús públic de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, situat entre Rubí i Sant Cugat i on l'Ajuntament d'aquesta darrera localitat vol construir un ecodistricte amb 3.000 habitatges.

"Ni golf ni habitatges", amb aquest lema les entitats ecologistes de la zona han volgut reivindicar i visibilitzar el valor natural de les 90 hectàrees que separen les dues poblacions del Vallès Occidental. Les entitats han qualificat de "joia" enmig de la voràgine urbana vallesana aquest espai.

L`Ajuntament de Sant Cugat té projectada la construcció d`un ecodistricte amb uns 3.000 habitatges nous

Gemma Sánchez Bonel (ACN)

Les associacions han organitzat una jornada de descoberta de la natura que hi ha a la zona, la creació d'un mural amb valors mediambientals i un petit concert. Tot això per demanar al consistori de Sant Cugat que fagi marxa enrere i reprengui el projecte amb el que fa quatre anys es preveia la creació d'un gran parc.