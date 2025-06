La plantilla d’RDM ratifica el preacord per tancar la planta

La plantilla de RDM Barcelona Cartonboard a Castellbisbal (Vallès Occidental) ha ratificat el preacord del comitè d’empresa i la direcció pel tancament de la planta vallesana, amb 144 vots a favor, 43 en contra i 4 abstencions. L’entesa comporta un increment del topall màxim d’indemnitzacions fins als 150.000 euros, amb millores econòmiques addicionals segons els trams d’edat, amb 3.000 euros de més per als treballadors de fins a 49 anys i 8.000 per als de 50 a 54 anys. L’empresa manté les indemnitzacions de 33 dies per any treballat i l’oferta de recol·locació de 27 persones a la planta de Paprinsa a Mollerussa (Pla d’Urgell).

La plantilla ha ratificat l’acord després d’una primera votació fallida la setmana passada, on només 68 treballadors van donar llum verda al preacord a què s’havia arribat amb la direcció. Els empleats consideraven les mesures insuficients per l’impacte en les seves famílies. Ara, amb les millores incorporades al text, queda validada l’entesa entre les parts.

Minimització de l’impacte

En un comunicat, la direcció de l’empresa ha considerat que l’acord inclou mesures per “minimitzar l’impacte social” del tancament de la planta, i especifica que les indemnitzacions de 33 dies per any treballat tenen un topall de 24 mesos.

També anuncia que la majoria d’acomiadaments tindran lloc entre el que queda d’aquest mes de juny i el juliol, i que la resta aniran marxant gradualment fins al febrer de l’any vinent.

En paral·lel, la direcció d’RDM Grup assegura que continua “plenament compromesa” amb el Comitè de Reindustrialització, que explora “oportunitats de feina alternatives” per als treballadors afectats. La pròxima reunió d’aquest comitè tindrà lloc el 2 de juliol.

Finalment, el grup agraeix la tasca als “treballadors, col·laboradors i proveïdors” que han col·laborat amb la firma aquests anys a Castellbisbal i assegura que la firma “continuarà operant amb normalitat a Espanya a través de la planta de Paprinsa” a Mollerussa.