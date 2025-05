La pluja deixa més de 80 litres i una calamarsada espectacular a Vacarisses

Vacarisses ha viscut aquest dilluns una jornada marcada per un episodi meteorològic extrem que ha deixat els carrers coberts de blanc a causa d'unes pluges torrencials que han estat acompanyades d'una intensa calamarsada. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'han acumulat 80,5 l/m2 al llarg del dia, amb un pic d'intensitat de 33,5 l/m2 en només 30 minuts.

Quan passaven pocs minuts de les quatre de la tarda, el cel s'ha descarregat amb una pluja intensa que, en qüestió d'uns instants, ha donat pas a una pedregada que ha emblanquinat el paisatge urbà. Les petites boles de gel han caigut amb tanta força que han dificultat la circulació i han obligat els vianants a buscar refugi urgentment.

L'alcalde de Vacarisses, Toni Masana, ha descrit l'episodi com un fet excepcional: "Va caure una calamarsada que penso que és històrica i que va ocasionar molts problemes de mobilitat. També va afectar equipaments municipals". Masana ha volgut destacar "l'esforç i la dedicació dels treballadors públics, que gràcies a ells vam poder solucionar el problema el més ràpid possible".

L'episodi no ha estat un cas aïllat a la comarca. A Rellinars, les pluges han deixat 45,7 l/m2 al llarg d'aquest dilluns, amb 21,7 l/m2 concentrats en només mitja hora, segons dades de Meteocat.

Protecció Civil, que manté activa la prealerta del pla INUNCAT, ha informat que l’episodi de pluges podria continuar aquest dimarts a la tarda, tot i que amb menor intensitat. Els ruixats també podrien anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita.

Per la seva banda, el Cos d’Agents Rurals ha vetllat per la seguretat en la mobilitat, per la qual cosa incrementa la vigilància (patrullatge preventiu) a les zones inundables, guals, rieres i punts baixos i, en cas necessari valisa la zona per impedir el trànsit de vehicles, especialment a les zones rurals, nuclis aïllats i urbanitzacions.