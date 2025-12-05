Instal·len ventiladors a les escoles municipals de Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha començat a instal·lar aquesta setmana els nous ventiladors als espais comuns de les escoles municipals. Segons ha explicat el consistori, es tracta d’una actuació pensada per fer front a les altes temperatures i millorar el benestar de l’alumnat durant els mesos més calorosos. La mesura permetrà reduir fins a 4 graus la sensació tèrmica en espais com biblioteques, menjadors o gimnasos.
En total, s’estan col·locant 32 ventiladors de sostre i 41 de paret als centres educatius Schola, Joan Maragall, Rivo Rubeo, Ca n’Alzamora, Torre de la Llebre, 25 de Setembre, Montessori, Mossèn Cinto, Teresa Altet, Ramon Llull i Pau Casals. Els treballs van començar dilluns 1 de desembre i es preveu que quedin completats al gener.
La primera fase d’aquesta actuació s’ha centrat als espais comuns, però el consistori ja ha planificat la presència de ventiladors a tots els espais docents de les escoles públiques de Rubí.
“Cada cop tenim estius més llargs i, per tant, temperatures altes els primers i darrers mesos de cada curs. És fonamental garantir el major confort possible a les escoles per qüestions de salut i fer possible el normal desenvolupament de les activitats als centres”, ha explicat Andrés Medrano Muñoz, regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal.
Aquesta iniciativa compta amb el suport econòmic de 75.000 euros de la Diputació de Barcelona.