Una Fira Modernista massiva tot i les obres i la pluja: "Esperem aquest moment tot l'any"

L'edició XXIII de la Fira Modernista de Terrassa ha omplert els carrers de gent un any més per gaudir de la festa del que ja és considerada per a molts terrassencs com la segona Festa Major de la ciutat. Tot i tenir sempre un ull al cel, els assistents, molts d'ells de fora de la ciutat, han pogut participar d'aquesta tornada al passat anual amb la gran quantitat d'activitats que hi havia programades i també gràcies a les paradetes de productes artesans que s'han repartit per gran part dels carrers del centre.
"Estem esperant aquest moment amb ganes durant tot l'any", han apuntat la Cèlia Jordà i la Marimar Guerra, dues amigues de Sabadell que s'han caracteritzat de minyones. Elles venen a la ciutat per a la Fira Modernista "des de la primera edició" i han afirmat que cada any veuen més gent amb roba d'època. "Fa goig poder veure la barreja del passat amb el present", ha destacat Guerra, i la seva amiga ha comentat, que la gràcia d'aquesta fira és, precisament, "el còctel d'estils" que es pot veure a cada passa que es fa.
"A Terrassa teniu molta sort", ha afirmat en Ramon Falguera, un "burgès com els d'abans" que ha vingut des de Vic i que, tot i admetre que "la Fira Medieval d'allà no està gens malament", té una predilecció clara per la Fira Modernista. És molt aficionat a la història industrial catalana, fins al punt de convertir-se en historiador especialitzat en aquesta època. "Malauradament, a Catalunya ens falta conèixer bé el nostre llegat i el nostre patrimoni", ha apuntat el vigatà, una qüestió que, als seus ulls, "genera una manca d'orgull propi que ens fa molt de mal".
Uns altres que formen part d'aquest grup, cada vegada més nombrós, de persones que es caracteritzen són la família Espínola Martín. "Ens hem vestit tots de família rica", ha explicat la Xènia Espínola, la més petita de la casa. Estaven esperant a la cua per poder fer-se una fotografia tots junts al parc de Sant Jordi, tot just al costat de la Masia Freixa. "És una veritable pena que hagin coincidit la Fira Modernista i les obres aquí", ha lamentat la mare, Susanna Martín, encara que ha dit que "és positiu que la ciutat tingui cura del seu patrimoni" i el restauri per tenir-lo en bones condicions.
La pluja, factor a tenir en compte
Per als paradistes del parc Sant Jordi, el principal problema no han estat les obres, sinó el temps. "Quan comenci a ploure, això quedarà gairebé desert", ha pronosticat en Quim Ollé, un venedor d'orfebreria artesana. "Molts anys ens passa això, però ja ho tenim assumit i ens ho prenem com un petit descans", ha rigut. Tot i això, durant el matí no ha caigut ni una gota i ha admès que "la temperatura ha estat la ideal" i que "no ens estan anant gens malament, les vendes enguany".
"Estem molt contents de tenir l'oportunitat de ser aquí un any més", ha assegurat una altra paradista, Sandra Tena, especialitzada en la venda de formatges artesans, que ha afegit que "cal posar bona cara al mal temps" i que "els clients que et coneixen i els agrada el teu producte vindran encara que plogui el diluvi universal". Els anys d'experiència rere el taulell de la seva parada a la Rambla, que enguany arriben a la desena, la fa ser optimista respecte a com de beneficiosa serà aquesta edició de la Fira. "Hi ha anys que la pluja no ha donat treva ni una sola hora", ha argumentat, "i els pronòstics diuen que demà no plourà".