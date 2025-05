Matadepera es prepara per convertir-se en una vila intel·ligent

La Diputació de Barcelona ha entregat el projecte d’estratègia de ciutat intel·ligent a l'Ajuntament de Matadepera. Els estudis entregats estan integrats al recurs del Catàleg de serveis “Desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent”, a través del qual s’ofereix assistència tècnica per promoure solucions de ciutat intel·ligent aplicades a la gestió urbana. Aquests treballs, pensats per a municipis de més de 2.500 habitants i mancomunitats, serveixen per definir i desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent i poder dissenyar solucions per a àmbits de gestió municipal concrets.

El projecte inclou una anàlisi de la situació actual de la ciutat i defineix una estratègia de vila intel·ligent a mitjà termini, amb unes iniciatives que s’han prioritzat tenint en compte la complexitat de les actuacions, l’impacte en la ciutadania i les inversions necessàries per dur-les a terme. Per elaborar el projecte, s’han organitzat tallers participatius on s’han identificat i prioritzat els reptes de cada municipi per avançar cap a viles intel·ligents.

Per a cada solució innovadora identificada s’ha desenvolupat una proposta d’implementació adaptada a la realitat de la gestió del servei a l’ajuntament en diferents àmbits (governança; promoció econòmica; mobilitat, territori i via pública; benestar; sostenibilitat i medi ambient, i societat i capital humà) i s’ha planificat les actuacions a dur a terme en els pròxims quatre anys.