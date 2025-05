Terrassa brinda amb cervesa artesana

Els amants de la cervesa han gaudit d'una jornada de bon rotllo al Vapor Ventalló. La 7a edició de la Mostra de Cervesa Artesana de Terrassa s'ha mogut a un espai més íntim, però a la vegada més autèntic, i ha rememorat les millors nits de festa major. L'ambient estiuenc, la música hip hop i reggae i els gots plens -buidant-se mica en mica- abraçaven els curiosos, o simplement la gent que passejava pels voltants, que no dubtava ni un minut a fer una cervesa. Per cert, els gots, de vidre, mostrant la sostenibilitat que té per bandera l'Associació de Cervesers Artesans Birrastrell.

Hi havia per a tots els gustos, però en destacaven les més atrevides. Des d'algunes amb cacau, vainilla i coco, fins a d'altres amb gingebre, maracujà, hibisc i canyella. Des de les clàssiques cerveses rosses fins a les més torrades. Des d'aquelles suaus amb tres graus de graduació fins a les més fortes amb nou, deu o fins a onze graus, que les empasses i es poden gairebé mastegar! Tot plegat, obres de productors de renom com La Calavera (Sant Joan de les Abadesses), Synera (Arenys de Mar), The Antipatiks (Ullastrell), Cornelia (Cornellà), Grenyut (Puig-reig) i Orient Street (Barcelona).

No podia haver-hi tanta oferta de cervesa sense opcions per picar -i qui diu picar, diu menjar o sopar-. La Mostra incorporava tres foodtrucks amb pizzes, patates, hamburgueses i empanades per complementar el llúpol i l'escuma. Hi havia també la possibilitat de seure en taules per degustar tranquil·lament plats i gots, encara que, generalment, l'opció preferida era com s'ha begut cervesa de tota la vida: dempeus, en petits cercles i petant la xerrada amb els teus. Així, quedava una escena digna de celebració al bell mig del Vapor Ventalló.