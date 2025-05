L'Atlètic aixeca un 0 a 2 al Club de Campo i jugarà la gran final de la lliga

Després de dues temporades sense visitar la final de la lliga de Divisió d'Honor masculina, l'Atlètic Terrassa tornarà diumenge a disputar-la. Els de Roger Pallarols s'han imposat al vigent campió, el Club de Campo, en una tanda de "shoot-outs" agònica després que el partit acabés amb empat a dos gols. S'enfrontaran diumenge a les 13.15 hores en la gran final al Polo, que s'ha desfet en la primera semifinal del Júnior de Sant Cugat per 3 gols a 2.

El partit ha tingut dues parts ben diferenciades. En els dos primers quarts, els madrilenys han estat molt superiors i s'han posat 0 a 2. L'Atlètic ha tret la força a la segona meitat i ha aconseguit empatar el partit. La tanda de "shoot-outs" ha estat frenètica. Amb 4 a 4, el capità del Club de Campo ha anotat un 4 a 5 que semblava classificar els d'Edu Aguilar. Però l'Atlètic ha demanat "video-umpire" i s'ha determinat que Zorita havia rematat amb revés del pal. Per tant, empat a quatre i a seguir llançant. Ignacio Abajo ha fallat el seu llançament i Jordi Bonastre ha estavellat la rematada al pal, però ha agafat el rebot i ha marcat just abans de la botzina. El Club de Campo ha demanat també revisió, però el gol s'ha acabat donant com a legal, dins del temps.

Després de tres penals fallats pels de Roger Pallarols, Ignacio Abajo ha posat per davant els madrilenys al minut 14 amb una rematada gairebé sense angle. Ha intentat remuntar l'Atlètic, però el Club de Campo estava més ben posat. Dos minuts més tard, Álvaro Portugal ha fet un 0 a 2 que feia molt de mal als de Pallarols. Al 23, Pepe Cunill ha disposat d'un stroke, però Rafa Revilla l'ha aturat.

Només trobava l'Atlètic els penals com a argument ofensiu. I no tenia el dia. Ha perdonat els set que ha tingut.

A sis minuts pel descans, una contra de quatre contra dos dels madrilenys ha acabat en res. A continuació, Alejandro Morales ha rematat, completament sol, arran de pal.

Reacció terrassenca

A la represa, els de Can Salas han mostrat una versió completament diferent. Els de Pallarols han buscat retallar distàncies amb insistència, mentre que els madrilenys han fallat els seus quatre penals, llançats amb només dos minuts de diferència.

L'Atlètic ha sabut renéixer al quart període. Als dos minuts, Guiu Corominas ha retallat distàncies gràcies a una acció individual. I al 52, Marc Escudé ha protagonitzat una altra gran acció personal que ha acabat en l'empat a dos definitiu. No s'ha sabut ja refer el Club de Campo, que als "shoot-outs" semblava tenir la classificació, però ha estat l'Atlètic qui s'ha classificat per a la gran final.