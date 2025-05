La Generalitat ha activat la nova plataforma tecnològica que permetrà a ajuntaments com el de Terrassa gestionar i aplicar les sancions relacionades amb les Zones de Baixes Emissions (ZBE), on es limita la circulació de vehicles contaminants.

La directora general de Transports i Mobilitat del Govern català, Susi López, ha explicat al Diari que “la plataforma està feta, aprovada i ja està a disposició dels municipis. Ara, els ajuntaments han de signar els convenis per adherir-s’hi i poden començar a utilitzar-la en qualsevol moment”. Segons López, “ja està oberta perquè els municipis facin proves i la comencin a utilitzar, i ja ho estan fent”.

Els ajuntaments poden afegir-se a la plataforma de forma voluntària a través de la signatura d’un conveni amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Pot ser una adhesió parcial, només per al registre de vehicles, o completa, que inclou tot el mecanisme de gestió i control.

La nova eina integra les càmeres de vigilància, permet definir calendaris, horaris i restriccions, i facilita el seguiment de possibles infraccions. També gestiona les exempcions de vehicles: la ciutadania pot sol·licitar autoritzacions especials per circular, i els ajuntaments poden fer-ne el seguiment i resoldre-les. López ha matisat que els ciutadans amb vehicles exempts “no s’han de donar d’alta més d’una vegada”: un cop registrats, “els servirà per a Terrassa, Sabadell o altres municipis”.

El tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ja havia explicat, després de l’entrada en vigor de la ZBE a la ciutat l’1 de maig, que no es podien començar a imposar multes perquè no hi havia un registre per a les autoritzacions dels vehicles que poden accedir-hi amb limitacions. Aquest impediment, doncs, queda resolt.

Exempcions

L’executiu català aprovarà en les properes setmanes un decret que detallarà les exempcions per als vehicles sense etiqueta ambiental, com ara els de persones amb tractaments mèdics periòdics, mobilitat reduïda o rendes baixes. Les mercaderies tindran un període d’excepció de dos anys si pesen més de 3,5 tones. A més, els residents podran entrar a les ZBE 52 dies l’any i els no residents un màxim de 24. “El decret de Qualitat de l’Aire ja recollia aquests casos de manera genèrica, però ara es concretaran i s’indicarà la documentació requerida per aquestes excepcions”, ha afirmat Susi López.

Un cop comencin a imposar-se sancions, es multarà amb 200 euros els vehicles que circulin per la Zona de Baixes Emissions sense etiqueta ambiental i que no estiguin inclosos en les excepcions.

Els vehicles amb etiqueta groga queden inclosos en una moratòria que els permetrà accedir a les ZBE fins al 2028, any en què en quedaran exclosos.

Només 5 de les 23 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants obligades a sancionar ho feien fins ara. Els municipis reclamaven la plataforma com a eina per gestionar-ho.