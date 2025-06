Rubí rememora la història de la cuina catalana durant la Segona República

El Museu Municipal Castell (MMUC) de Rubí acollirà fins al 13 de setembre l’exposició “Menús de guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència”, que parla sobre la cuina catalana durant la Segona República, un moment de canvi i transformació per a la societat que també va tenir un impacte sobre el menjar i la gastronomia. Aquesta mostra l’han impulsat la Fundació Antigues Caixes Catalanes, el BBVA i el Museu d’Història de Catalunya.

L’exposició proposa un recorregut per entendre les arrels de la cuina catalana contemporània, que s’ha convertit en un referent arreu del món. “Menús de guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència” posa el focus durant la Segona República, un moment singular i brillant de la història del país. Això és perquè la primera meitat dels anys trenta va representar una embranzida de creativitat i modernització de la societat i de la cultura catalanes que va tenir repercussió en totes les arts.

La mostra ressegueix l’obra i el llegat de personatges com Ignasi Domènech, autor del llibre "La Teca" (1924), i els tallers de cuina del professor Rondissoni de l’Institut de Cultura de la Dona fundat per Francesca Bonnemaison. També es fa referència a publicacions que tractaven sobre cuina com Menage o Claror i es fa un repàs dels grans xefs del moment i les seves aportacions. Un altre dels elements curiosos són les primeres passes de la cuina vegetariana de la mà del Doctor Nicolás Capo i Ramona Perera.