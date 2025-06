Torna la Festa de l’Aigua a Viladecavalls

Després d’uns anys suspesa per les restriccions per sequera, torna la Festa de l’Aigua. Aquesta és una de les principals novetats de la Festa Major de Viladecavalls, que se celebrarà del 10 al 14 de juliol. La Festa de l’Aigua es farà dissabte a la tarda.

L’Ajuntament de Viladecavalls ha donar a conèixer aquest dijous el programa complet de la Festa Major. Una altra de les novetats és que enguany la festa guanya un dia, dijous, amb el pregó al balcó de l’Ajuntament. Anirà a càrrec de l’escriptora Montse Barderi, per commemorar els 25 anys de la Biblioteca Pere Calders. El programa inclou actes per a totes les edats, des del dinar per a la gent gran de dilluns fins a espectacles d’animació infantil, amb lloc també per a l’esport amb la Gran Melé de Petanca o el recorregut per a les barraques de pedra seca.

Concert de Les Que Faltaband

Un dels plats forts de la Festa Major serà el concert de Les Que Faltaband. Serà el divendres 11 de juliol a la plaça de la Masia de Can Turu, després de la popular fideuada, que enguany vendrà els tiquets de forma en línia a través de la plataforma entrapolis a partir del 7 de juliol a les 8 hores.

Diumenge serà el torn de la cultura popular, amb la cercavila organitzada, aquest any, per l’acaba d’estrenar Colla Gegantera de Viladecavalls, i amb colles convidades d’arreu de Catalunya. Després de la cercavila serà el torn del correfoc a la plaça de l’Església.