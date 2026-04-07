Un 76% dels veïns de Sant Cugat, a favor de controlar l’empadronament

El 76% dels veïns de Sant Cugat del Vallès valoren positivament que l’Ajuntament reforci el control de l’empadronament que ha impulsat el govern municipal. Així ho destaca el consistori amb els resultats de l’Observatori Sociològic local, que ha fet l’empresa Sigma Dos, amb enquestes ciutadanes fetes entre el 19 de gener i el 16 de febrer. Es tracta d’una de les mesures estrella del mandat, després que el mes d’agost es va detectar una allau d’empadronaments sospitosos, la majoria dels quals es va demostrar que eren fraudulents. L’observatori també determina que la satisfacció de viure a la ciutat ha obtingut una nota de 8 sobre 10.
Les enquestes de la 49a onada de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat es va fer abans que el consistori fes públiques les accions que duria a terme per evitar l’empadronament fraudulent, cosa que es va fer pública just abans de Setmana Santa. Després de detectar més de 300 empadronaments falsos, la nova instrucció municipal obliga al registre presencial o una comprovació posterior per als majors de 16 anys, i preveu un increment de les inspeccions en domicilis o rotacions inusuals.
L’observatori també recull que el 38,5% dels enquestats no estan preocupats per l’arribada de persones immigrants, el 28,5% no estan gens preocupats i el 10% n’estan poc, mentre que un 37,2% es mostren bastant o molt preocupats. En matèria habitacional, un 56,5% de la població es mostra favorable a continuar construint habitatges de caràcter públic al municipi.
Pel que fa a la millora de l’estat de la ciutat en el darrer any, es manté estable en el 24% dels enquestats, que consideren que sí que ha millorat. Sobre el futur, un 36,7% creu que la ciutat millorarà en els pròxims dotze mesos. Pel que fa als elements identitaris de la ciutat, el Monestir és conegut pel 86% dels enquestats i el Pi d’en Xandri pel 43%. A molta distància, se situen el Parc de Collserola, amb un 15,1% de coneixement i la Diada de Sant Medir amb un 11,2%.