Nous pisos públics a Ullastrell i Vacarisses

Ullastrell i Vacarisses formen part dels 31 municipis on la Generalitat impulsarà la construcció d’habitatge públic en solars de petites dimensions. Vacarisses ha posat a disposició dos terrenys i Ullastrell un, que entraran en els concursos previstos de licitar abans de finals d’abril.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat aquest dilluns els convenis amb els ajuntaments, que permetran licitar 42 solars amb capacitat per a un màxim de 20 pisos cadascun. En total, es preveu la construcció de 566 habitatges en aquesta fase, adreçada sobretot a municipis amb pocs recursos tècnics que han delegat la gestió en el Govern.
El model aposta per concursos individualitzats per a cada solar, una fórmula que permet adaptar els projectes a les característiques de cada municipi i facilitar la participació de petites empreses.
Els consistoris es comprometen a agilitzar els tràmits, com la concessió de llicències en un termini de tres mesos, mentre que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya supervisarà durant 75 anys el compliment de les condicions per part dels promotors. Passat aquest període, els habitatges revertiran als municipis.
La iniciativa s’emmarca en el pla del Govern per ampliar el parc públic fins als 50.000 habitatges abans del 2030, i, en paral·lel, també preveu la licitació d’altres solars fins a arribar a un total de 63 terrenys amb capacitat per construir fins a 823 habitatges.