Prova pilot a Sant Cugat per controlar els patinets

La gestió de l’abundant comunicat de patinets elèctrics que circulen actualment pels carrers d’arreu de Catalunya obliga les diferents administracions a repensar models per evitar l’incivisme i castigar les conductes irresponsables d’alguns usuaris. En aquest sentit, el 2026 han entrat en vigor noves normes al conjunt de l’Estat que canviaran de manera substancial la forma en què aquests vehicles s’han d’utilitzar.
La nova normativa introdueix assegurança obligatòria, registre oficial a la DGT i multes més dures per als que no compleixin la llei. Però la regulació no és l’únic mecanisme de control.
Sant Cugat va presentar la setmana passada un innovador dispositiu de control de velocitat per a patinets elèctrics. La Policia Local ha explicat a través de les xarxes socials que ja disposa d’un mesurador de la velocitat màxima dels aparells, que funciona col·locant una de les rodes al damunt de l’eix, fent-la girar per calcular la seva màxima acceleració. El sistema ha de permetre certificar que un vehicle d’aquest tipus supera la velocitat permesa de fabricació, que són els 25 km/h. I, per tant, determinar que està ‘trucat’, tal com es diu popularment. Des del cos policial recorden que manipular un d’aquests vehicles perquè corri més és una infracció greu, sancionada amb 200 euros, i pot comportar la immobilització del vehicle.
Fonts municipals precisen que Tortosa i l’Hospitalet han adquirit “gadgets” similars, però el prototip utilitzat al municipi santcugatenc té més funcionalitats: mesura la velocitat, però també la potència. A més, connecta amb un dispositiu mòbil via Bluetooth i elabora un informe certificat d’aquestes dades i la geolocalització de la prova.
L’aplicació de l’eina, remarquen, està en fase de proves. En les pròximes setmanes, el consistori posarà en marxa una campanya informativa i es mesurarà la velocitat de tots aquells vehicles de mobilitat personal que els agents aturin a la via pública i els que s’adrecin al punt de control. L’objectiu: reduir la sinistralitat i les conductes que posen en perill la convivència amb els vianants en l’espai públic.
Més sancions en l’últim any
El moviment respon a una tendència als carrers que preocupa als despatxos. Les multes a patinets elèctrics van augmentar a Sant Cugat durant el 2025. Segons dades municipals, el 2025 la xifra va pujar fins a 67 sancions, després d’un any anterior on se’n van imposar una cinquantena. El tinent d’alcaldia de Seguretat Ciutadana, Bernat Picornell, ho va atribuir a un control més elevat sobre el terreny i a la voluntat de garantir una convivència a l’espai públic. “Hem augmentat el total de multes en relació amb el 2024, i és una línia que mantindrem perquè necessitem que tots els conductors de patinets compleixin les normes bàsiques de circulació”, deia. Amb tot, el percentatge d’accidents amb patinets implicats és baix. “Això no vol dir que no puguin generar una sensació de por o inseguretat”,