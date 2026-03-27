Prova pilot per millorar la recollida de material tèxtil a Rubí

Rubí acollirà un projecte pilot d’àmbit estatal per recollir material tèxtil i calçat. Es tracta d’una iniciativa busca millorar l’eficiència de la recollida i reforçar el compromís amb una gestió ètica i social. L’Ajuntament i RE-VISTE són els impulsors de la iniciativa, que compta amb la participació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya. A més, es farà amb la implicació dels gestors de residus tèxtils Solidança i Humana, sumant un total de 77 contenidors ja instal·lats a la localitat.
El projecte es desplegarà a través dels contenidors, 45 dels quals són d’Humana i 32 de Solidança - Roba Amiga. Aquests punts estan ja actualitzant la seva imatge per a adaptar-los al marc del projecte pilot i es complementaran amb accions de sensibilització per a conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de donar una segona vida útil als tèxtils a través de la seva reutilització o reciclatge.
En aquests contenidors s’hi poden dipositar peces de vestir, calçat, complements i tèxtils de la llar, com ara llençols o tovalloles, fins i tot si estan en mal estat.
Per a reforçar la tasca de sensibilització, ja s’estan preparant diverses activitats per a apropar aquesta realitat a la ciutadania, com ara tallers oberts al públic, una sessió per aprendre a crear saquets aromàtics a partir de cortines velles o activitats de costura sostenible a les escoles, entre d’altres.
La iniciativa forma part d’una acció a escala estatal en la qual Rubí és l’únic municipi català participant, amb la finalitat de testar un model col·laboratiu i sostenible de recollida selectiva. El projecte pilot permet definir i avaluar un marc relacional i operatiu entre els diferents agents implicats en la cadena de gestió, en col·laboració amb municipis i operadors que actualment ja presten aquest servei.
Aquesta experiència adquireix especial rellevància davant la imminent implantació de la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) en l’àmbit del tèxtil i el calçat.