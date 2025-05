Vacarisses tindrà dues noves línies d’autobús interurbà

Vacarisses tindrà dues línies més d’autobús interurbà. Aquesta és una de les millores que l’Ajuntament i l’empresa que gestiona el servei, Direxis TGO, van presentar a la Generalitat. Dos anys després, aquest s’ha aprovat i el proper 12 de maig es podran posar en funcionament un conjunt de novetats.

D’una banda, es crearà l’M10 perquè els nuclis habitats amb poca o nul·la oferta de transport públic passaran a tenir d’entre sis i nou expedicions diàries en format Transport a Demanda (TAD), que connectaran amb el centre de Vacarisses i amb la línia R4 de Rodalies. De l’altra, l’M13, que connectarà amb Castellbell i el Vilar, coordinada amb els horaris d’autobús interurbà que enllacen amb Manresa.

A més, es coordinaran els horaris amb la línia R4 i amb les entrades i sortides de la plantilla de les empreses del polígon industrial de Can Torrella. També es resoldrà la falta de cobertura en transport públic a altres nuclis habitats, i hi haurà una millor connexió amb l’hospital de referència de Vacarisses, Sant Joan de Déu de Manresa. Així, s’optimitzaran trajectes, millora la connexió entre nuclis i incorpora més freqüència i serveis a demanda per facilitar els desplaçaments.

En la línia M5, les expedicions diàries entre Vacarisses i Terrassa passaran de vuit a quinze per sentit. A més, s’incorporaran tres expedicions de transport a demanda per cobrir els torns d’entrada i sortida del polígon.