Un carrer modest i un nom que perdura

Carrer d’Albéniz (1999-2024)

Ho hem de dir i és un fet que ens satisfà i molt. Que a aquesta secció apareguin carrers que no acostumen a sortir, s’agraeix i molt. Carrers que no estan precisament en zones molt cèntriques, o carrers petits i amb poca activitat comercial.

Fotos: Ricard Domènch/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

La possibilitat de veure’ls acontenta, en especial, a persones que hi viuen, hi han viscut o hi passen sovint pels motius que no venen al cas. És una manera de reflectir la seva quotidianitat que no es pot plasmar tan sovint com passa amb altres carrers, places o avingudes que tenen més presència.

Aquests carrers

És lògic que sorprengui més que surti un d’aquests carrers, com és el cas. El carrer d’Albéniz és el protagonista d’avui i, com es comprova a la fotografia del passat, que és de 1999, any en què es va començar a comercialitzar el cotxe Rover 75, ha viscut alguns petits canvis. Són canvis, si més no, poc rellevants i tampoc cal anar-los desgranant, com si fos la llista de la compra, que era el títol d’una cançó del grup La Cabra Mecánica i que va sortir al mercat dos anys després que es fes aquesta imatge del passat.

Una mica de canvis, com la porta del garatge o una vorera més ampliada no suposen una variació del paisatge exagerada i, per això es passa de puntetes per aquesta circumstància.

El carrer d’Albéniz, dedicat a un músic català de reconeguda trajectòria, porta aquest nom des de fa la tira d’anys. Ni els molts canvis de denominació que van arribar en acabar la Guerra Civil el van afectar. Sempre és millor, que un nom de carrer perduri.